El PSV rechaza la oferta y da por concluida la operación de traspaso

El PSV ha interrumpido las negociaciones con el RC Lens sobre el traspaso de Armando Obispo, según informó este jueves el periodista Mounir Boualin citando fuentes francesas. El club de Eindhoven considera insuficientes las ofertas por el defensa central.

El club holandés rechazó una primera oferta de entre tres y cuatro millones de euros y, aunque la última rondaba los cuatro millones y medio más primas de hasta un millón y medio, las partes no llegaron a un acuerdo.

Las negociaciones entre PSV y Lens se han estancado, por lo que el club de Eindhoven ha optado por suspender las conversaciones pese a la escasa diferencia entre petición y oferta.

Jeroen Kapteijns, de De Telegraaf, confirma que las conversaciones se frenaron por discrepancias en la compensación. Por ahora no hay fecha para retomarlas, y según Boualin las posibilidades son escasas.

Obispo, internacional de Curaçao, tiene un año más de contrato en Eindhoven y, según Transfermarkt, vale cuatro millones de euros.

El defensa de 27 años ha jugado 130 partidos con el PSV, marcando siete goles y dando dos asistencias.

Con el Lens, jugaría la próxima Liga de Campeones, pues el club francés terminó segundo en la Ligue 1, a seis puntos del París Saint-Germain.