El PSV quiere evitar la marcha de su estrella y tendrá que rascarse el bolsillo

El PSV hace todo lo posible por retener a Mauro Júnior, según Rik Elfrink del Eindhovens Dagblad. El brasileño tiene una cláusula de rescisión de 12 millones de euros.

La directiva, temiendo su marcha, negocia eliminar esa cláusula. La representación del jugador acepta, pero pide una compensación.

Elfrink habla de «una cuantía considerable». La cuestión es hasta qué punto los de Eindhoven estarán dispuestos a aceptarla. «El PSV está dispuesto a ceder en parte, pero siempre con cierta razonabilidad y equidad».

Sin embargo, otros clubes acechan: el Fenerbahçe quiere intensificar las conversaciones con el jugador y el FC Porto ya tuvo un acuerdo casi cerrado.

«Otros clubes aún pueden complicarle las cosas al PSV a la hora de retener a Mauro Júnior», opina también Elfrink. «Quizá sea alentador para sus seguidores que el representante del brasileño estuviera el sábado en Eindhoven y que recientemente se haya vuelto a hablar sobre su contrato y, sobre todo, sobre cómo afianzar ese compromiso».

En los próximos días se sabrá si puede quedarse. «Mauro Júnior es clave y el club quiere retenerlo, pero todo tiene un precio», concluye. «La historia continuará».