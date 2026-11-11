«El PSV pregunta por Kevin De Bruyne»

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El PSV ha contactado con Kevin De Bruyne. Así lo informó este miércoles el periodista italiano Nicolò Schira a través de X. Desde hace tiempo circulan rumores sobre una posible salida anticipada del centrocampista belga del Napoli.

El periodista Mounir Boualin también señala que el PSV está hablando con De Bruyne y que, según sus fuentes, las conversaciones transcurren en un buen ambiente.

Por ahora, el equipo de Eindhoven parece ser el que ha mostrado un interés más concreto por el centrocampista, cuyo contrato con el Napoli se extiende hasta mediados de 2027. Existe una opción para prolongarlo una temporada más con el poderoso club italiano.

De Bruyne podría dejar el Napoli tras solo un año y medio. Fichó por el club del sur de Italia después de diez temporadas de grandes éxitos en el Manchester City. El Everton también ha sido vinculado con el mediapunta de 35 años.

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El veterano suma 36 partidos con la camiseta del Napoli, en los que ha marcado nueve goles y repartido seis asistencias. Esta temporada, De Bruyne ha anotado cuatro veces en la Serie A. En la Champions League aún no ha marcado.

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En la selección belga, De Bruyne trabaja con Mark van Bommel, quien tuvo mucho éxito como jugador del PSV y más tarde regresó al club como entrenador. El centrocampista suma 127 partidos internacionales.

De Bruyne, vinculado al PSV, jugó la temporada pasada en la Champions League contra el equipo de Eindhoven. Peter Bosz elogió entonces al mediapunta por su excelente golpeo de balón.

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«Creo que es uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. Puede que llame menos la atención que Messi o Ronaldo, pero es un jugador extraordinario. Todavía lo es. Su técnica de golpeo y su visión de juego hacen de De Bruyne un jugador de enorme valor», afirmó el entrenador del PSV.

A De Bruyne le entristeció tener que marcharse del Manchester City en 2025. «Sinceramente, sigo pensando que puedo rendir a este nivel, como estoy demostrando ahora, pero entiendo que los clubes tienen que tomar decisiones».