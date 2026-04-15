Joël Drommel dejará el PSV este verano pese a tener contrato hasta 2027. El portero, cedido al Sparta de Róterdam, quiere seguir siendo titular, algo que el PSV no puede garantizarle.

Según el Eindhovens Dagblad, el PSV busca una buena suma por su traspaso; el periodista Mounir Boualin habla de al menos cuatro millones de euros, aunque el experto Rik Elfrink asegura que sería menos.

Todo indica que Drommel se irá al final de esta temporada. El PSV quiere mantener a Matej Kovar y Nick Olij, y podría ascender a Tijn Smolenaars, del Jong PSV. Niek Schiks, en cambio, sería cedido.

Se le ha relacionado con Feyenoord, pero por ahora no hay acuerdo. Solo Feyenoord y Ajax pueden pagar su salario.

Diversas fuentes aseguran que no aceptará ser suplente, por lo que el Feyenoord queda descartado. También valoraría marcharse al extranjero.

El PSV lo fichó en 2021 por 3,5 millones de euros al FC Twente. Fue titular en su primer año, pero perdió la plaza con la llegada de Walter Benítez y, más tarde, de Kovar y Olij.

El sábado cayó 0-2 ante el PSV, ya campeón, pero su equipo sigue peleando por un puesto en los ‘play-offs’ europeos.

Tras el partido, el portero habló con Hans Kraay Jr., de ESPN, sobre su futuro. «No creo que vuelva al PSV, pero aún debemos hablar. Ya veremos», afirmó Drommel, quien confirmó un interés concreto. «Hay un club de los Países Bajos, sí. También se ha puesto en contacto un club extranjero. Pero no es que lo quiera necesariamente», afirmó el portero del Sparta.

Kraay bromeó: «¿Ese club empieza por A y termina por Z?». Drommel zanjó el rumor: «No, no es ese».