El PSV está interesado en Lutsharel Geertruida, según informó este jueves el Eindhovens Dagblad. Sin embargo, está por ver si el vigente campeón de la liga realmente hará negocios con el RB Leipzig por el defensa, que ha jugado 21 veces con la selección de Países Bajos.

El citado periódico subraya que el Leipzig quiere una cantidad considerable por los derechos de traspaso del internacional neerlandés. Por ello, existe la posibilidad de que ese vaya a ser el principal obstáculo.

El PSV estudia opciones para el puesto de lateral derecho y para la posición de central. Geertruida figura sin duda entre los candidatos del director deportivo Earnest Stewart.

Parece que el PSV tendrá que pagar al menos 20 millones de euros por Geertruida, una cantidad que actualmente parece ser un problema para el club de Eindhoven. Una cesión podría ofrecer una salida, aunque no está claro si eso es viable para el PSV.

Geertruida tiene todavía tres temporadas de contrato con el Leipzig. La pasada temporada, el exdefensa del Feyenoord fue cedido al Sunderland, que, sin embargo, no quiso seguir vinculado a él.

Transfermarkt estima actualmente el valor de Geertruida en 20 millones de euros. El defensa se encuentra en estos momentos preparando la nueva temporada de la Bundesliga, que para el Leipzig comienza el 29 de agosto con un partido contra el Borussia Mönchengladbach.

Geertruida figuró en la lista de reserva de la selección neerlandesa de cara al Mundial. Finalmente fue convocado por Ronald Koeman porque Jurriën Timber se cayó de la convocatoria por lesión.