El PSV parece tener que darse prisa; el objetivo puede firmar en otro lugar por dos años

El PSV parece tener que darse prisa para cerrar el fichaje de Filip Kostic. El zurdo, agente libre, puede firmar un contrato de varios años en otro destino, según asegura este viernes el Eindhovens Dagblad.

Según el periodista que sigue la actualidad del club Rik Elfrink, el AEK de Atenas le ha ofrecido a Kostic un contrato por dos años. Aún se desconoce si el atacante serbio (33) aceptará la propuesta griega.

Voetbal International informó el jueves de que el PSV le ha hecho una oferta a Kostic, pero que todavía no ha habido respuesta. «Eso sugiere que su llegada será una operación complicada, pero al mismo tiempo, si da el sí, el acuerdo aún puede cerrarse rápido».

Kostic, con su condición de agente libre, puede incorporarse a cualquier club y parece estar valorando sus opciones. Está por ver si el PSV volverá a presentar una oferta o si se estudiarán alternativas.

El veterano jugó anteriormente en Países Bajos con el FC Groningen. También militó, entre otros clubes, en el VfB Stuttgart, el Hamburger SV y el Eintracht Frankfurt. Hasta la pasada temporada, Kostic tenía contrato con la Juventus.

El PSV está mirando sobre todo opciones para el puesto de lateral izquierdo. Anass Salah-Eddine podía ser incorporado en propiedad desde la AS Roma, pero el club no llegó a un acuerdo con el internacional marroquí.

El conjunto de Eindhoven incorporó anteriormente a Sven Mijnans procedente del AZ. Además, Lutsharel Geertruida está en el punto de mira, el defensa que también figura en la lista del Feyenoord.