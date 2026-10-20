El PSV muestra carácter en Oporto y gana por primera vez en la Liga de Campeones

El PSV ganó este martes por 0-1 al FC Porto en la fase de grupos de la Champions League. Es la primera victoria del equipo de Eindhoven en la fase de liga, después del empate 1-1 ante el Shakhtar Donetsk y la derrota 1-0 frente al RB Leipzig. Guus Til marcó el gol de la victoria del PSV tras el descanso.

Ivan Perisic estuvo cerca de marcar el 0-1 a los seis minutos, pero el croata cabeceó ligeramente por encima del larguero tras un centro de Lutsharel Geertruida. En el otro extremo, Oskar Pietuszewski disparó al lateral de la red después de un rápido contraataque del Porto. Poco después, el extremo polaco volvió a rematar fuera desde una posición favorable.

El inicio fue animado: Til envió un disparo con rosca que pasó rozando el poste derecho. El PSV no se amedrentó ante el equipo de Francesco Farioli y presionó arriba para intentar recuperar pronto el balón. Al Porto le costó claramente hacer frente al planteamiento de los visitantes.

El árbitro Daniel Siebert no señaló penalti cuando, cerca de la media hora, Pietuszewski cayó con facilidad tras un contacto con Til. El PSV siguió buscando el ataque y lamentó que Mauro Júnior disparara por encima de la portería desde fuera del área.

Filip Kostic parecía encaminado a marcar el 0-1 poco antes del descanso, después de que Alberto Costa perdiera el balón por un descuido. Sin embargo, el disparo del lateral izquierdo se marchó fuera. Dest también lo intentó con un remate, pero el PSV no logró adelantarse en los primeros 45 minutos.

El Porto presionó más tras el descanso y al PSV le costó más elaborar sus ataques. El equipo de Bosz se vio obligado a jugar de forma más defensiva y a asumir menos riesgos en ataque. Aun así, el PSV estuvo cerca del 0-1, pero Esmir Bajraktarevic estrelló un potentísimo disparo en el poste. Poco después llegó el gol: el balón pasó por Bajraktarevic y Mijnans antes de llegar a Til en el segundo palo, donde este lo empujó a la red.

El PSV ganó confianza y Diogo Costa detuvo a Mijnans cuando se encontraba en una posición favorable. Un disparo de Dest, desviado por un rival, pasó justo por encima del larguero en el minuto 68. En el otro extremo, Kovár mantuvo en pie al PSV con una gran parada, antes de que Geertruida sacara sobre la línea un remate de Victor Froholdt. El equipo tuvo que emplearse a fondo, porque inmediatamente después Dest evitó el 1-1 del Porto.

Los de Eindhoven resistieron en los minutos finales y sumaron una meritoria victoria europea. Su próximo obstáculo será el Club Brujas el 4 de noviembre. El 24 de noviembre llegará el gran duelo contra el Real Madrid.