El PSV dejó escapar puntos de forma dolorosa en el primer partido de liga de la temporada en la Eredivisie VriendenLoterij ante el Fortuna Sittard. El conjunto de Eindhoven remontó tras el descanso un 0-1 con goles de Ryan Flamingo y del joven Noah Fernandez, de dieciocho años, pero Édouard Michut firmó el 2-2 en el minuto 92 con un disparo espléndido.

El entrenador Peter Bosz introdujo nada menos que cinco cambios respecto al duelo por la Johan Cruyff Schaal perdido por 0-4 ante el AZ. Paul Wanner sustituyó al sancionado Joey Veerman, Mauro Júnior y Armando Obispo entraron en defensa y en ataque Ivan Perisic y Ruben van Bommel acompañaron a Ricardo Pepi. El técnico del Fortuna, Danny Buijs, apostó por un 3-4-3 con Mohamed Ihattaren y Romeny por detrás de Lequincio Zeefuik.

El Fortuna dejó claras sus intenciones desde el inicio y ya a los seis minutos creyó ponerse por delante, pero Romeny estaba en fuera de juego. Un minuto después, Ihattaren obligó al guardameta Matej Kovar a intervenir. En el minuto 17, el portero del PSV tuvo que volver a aparecer ante un intento del atacante.

El PSV tenía mucho la posesión, pero apenas lograba desarmar al Fortuna. Wanner disparó por encima del larguero, Guus Til lo intentó muy desviado desde una posición complicada y, pasada la media hora, Van Bommel cabeceó con peligro hacia portería tras un córner lanzado por Perisic, pero Mattijs Branderhorst desvió el balón por encima.

Poco antes del descanso, el Fortuna golpeó por fin. Flamingo cabeceó demasiado flojo hacia atrás para Kovar en el minuto 42, Romeny siguió bien la jugada y superó al guardameta para el 0-1. El PSV se fue al descanso por detrás en el marcador pese a tener un ochenta por ciento de posesión y diez remates.

Bosz intervino de inmediato y sustituyó a Van Bommel por Amir Bouhamdi. Diez minutos después del descanso, el PSV empató cuando Perisic puso un córner al área y Flamingo cabeceó a la red. Branderhorst protestó todavía por una leve sujeción de Wanner, pero el 1-1 subió al marcador.

Zeefuik tuvo que retirarse después por una lesión muscular, tras lo cual Bosz introdujo más pólvora ofensiva con Alassane Pléa y Dennis Man por Til y Sven Mijnans. Aun así, Ihattaren volvió a tener una ocasión, pero Kovar también detuvo su tercer disparo de la noche.

El Fortuna mantuvo bastante cerradas sus líneas, pero cuatro minutos después cayó igualmente el 2-1 en un contraataque del PSV. Wanner encontró a Pléa, cuyo mal control dejó precisamente el balón en los pies del lanzado Fernandez. El lateral izquierdo de dieciocho años mantuvo la calma y batió a Branderhorst con una elegante vaselina.

Sin embargo, esa ventaja no duró. En el segundo minuto del tiempo añadido, el suplente Michut sacó un disparo descomunal desde fuera del área hacia la escuadra. Tras tocar en la cabeza de Perisic, el balón cambió aún de dirección y acabó detrás de Kovar, lo que permitió al Fortuna firmar el 2-2 ya en lo más profundo del descuento.