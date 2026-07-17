El PSV llega a un acuerdo de cesión valorado en casi 3 millones de euros

Adamo Nagalo deja el PSV. Según Eindhovens Dagblad, el club de Eindhoven acordó su traspaso al Çorum FK turco.

El traspaso del defensa de 23 años rondaría entre 2,5 y 3 millones de euros. Nagalo viajará a Turquía para someterse al reconocimiento médico.

El director técnico, Earnest Stewart, ya buscó venderlo en el parón invernal pasado; finalmente fue cedido al Konyaspor. Ahora le espera una nueva aventura turca al jugador de Burkina Faso.

Llegó al PSV en 2024 con gran expectativa tras un pago de 7 millones de euros al FC Nordjsaelland, pero solo jugó doce partidos, algunos como suplente.

Las lesiones y un episodio de malaria limitaron su participación, y en las últimas semanas entrenó al margen del grupo por falta de ritmo.

PSV lo vende con pérdidas, pero recupera varios millones de un fichaje de hace dos años. Su contrato en Eindhoven aún tenía tres temporadas de vigencia.

El Çorum, fundado en 1997, terminó cuarto en la segunda división turca, ganó los play-offs y debutará la próxima temporada en la Süper Lig.