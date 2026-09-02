El PSV hace oficial la llegada de Ayoni Santos: el centrocampista elige un dorsal llamativo

El PSV ha anunciado oficialmente la llegada de Ayoni Santos. El mediapunta de 21 años, que jugará con el dorsal 35, firma un contrato hasta mediados de 2031 en Eindhoven.

«Han sido días emocionantes, en los que esperaba que todo se cerrara a tiempo», declaró Santos en la página web de su nuevo club. «Estoy enormemente orgulloso de poder llamarme ahora jugador del mejor club de Países Bajos».

«El siguiente paso es demostrar en el campo lo que llevo dentro. Me describo como un jugador rápido, con un gran regate, que es bueno recuperando balones y que dispone de mucha visión de juego. Al final, espero convertirme en titular y, por supuesto, ganar títulos».

También Earnest Stewart, director de fútbol del PSV, está contento con la llegada de Santos. «Ayoni es un jugador creativo y dinámico, fuerte en el uno contra uno y con la energía y la intensidad que buscamos».

«Aunque ya está ahora en un nivel bastante alto, creemos que todavía tiene mucho margen de desarrollo. Por eso hemos decidido conscientemente traerlo ya al PSV. Estamos convencidos de que Ayoni tiene un gran futuro por delante».

Según se informa, en el traspaso estaría implicada una cantidad de unos cinco millones de euros. El internacional en una ocasión con Cabo Verde puede jugar tanto por la izquierda como en la posición por detrás del delantero.

Santos pasó por la cantera del Sparta. En octubre del año pasado debutó en el primer equipo del club de Róterdam. En total, disputó 32 partidos oficiales con el club, en los que firmó dos goles y una asistencia.

En el PSV, Santos elige por tanto el dorsal 35. Su hermano, Jamiro Monteiro, lleva ese mismo dorsal en el NEC.