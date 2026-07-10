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Bart DHanis

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El PSV ha recibido una oferta por un defensa central y está dispuesto a dejarlo marchar

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PSV Eindhoven

El PSV negocia con el RC Lens el traspaso de Armando Obispo, según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad.

El experto en el PSV informa este viernes por la mañana de que el campeón de los Países Bajos se encuentra actualmente «negociando» con el Lens el precio del traspaso. Al parecer, el club francés habría presentado una oferta por el defensa.

El monto de la oferta aún no se revela. El internacional de Curaçao tiene un año más de contrato en Eindhoven y, según Transfermarkt, vale cuatro millones de euros.

Formado en la cantera del PSV, solo pasó una temporada cedido en el Vitesse.

El defensa, de 27 años, ha jugado 130 partidos con el PSV, marcando siete goles y dando dos asistencias.

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Con el club se proclamó cuatro veces campeón de los Países Bajos, ganó dos Copas KNVB y levantó tres Copas Johan Cruijff.

Con el Lens jugaría la próxima Liga de Campeones, pues el club francés fue segundo en la Ligue 1, a seis puntos del París Saint-Germain.

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