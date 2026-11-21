Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El PSV logró este sábado por la noche una importante victoria en la VriendenLoterij Eredivisie. El equipo de Peter Bosz se impuso por 1-4 al NEC en el Goffertstadion gracias a los goles de Filip Kostic, Ivan Perisic y Ruben van Bommel, además de un tanto en propia puerta de Ahmetcan Kaplan. Con este triunfo, el conjunto de Eindhoven refuerza su liderato y afronta con buenas sensaciones el duelo de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

Sergiño Dest estuvo «como de costumbre» en el once inicial del PSV, después de que el lateral derecho regresara antes de tiempo durante el parón internacional por molestias físicas. Perisic también fue titular, por lo que Esmir Bajraktarevic empezó en el banquillo, al igual que Ricardo Pepi. Kodai Sano se enfrentó con el PSV a su antiguo club. En el NEC, los veteranos Tjaronn Chery, Dusan Tadic y Bryan Linssen formaron la delantera.

Tras un comienzo bastante tranquilo, el PSV se adelantó en el minuto 14. La defensa del conjunto de Nijmegen no logró despejar definitivamente el balón y Sven Mijnans mantuvo la calma para asistir a Kostic. El lateral izquierdo serbio marcó con un gran disparo al segundo palo y anotó así su primer gol en la Eredivisie desde abril de 2013.

Diez minutos después, el conjunto de Eindhoven amplió su ventaja. Un centro de Van Bommel golpeó en el brazo de Deveron Fonville y el árbitro Jeroen Manschot señaló el punto de penalti tras la intervención del VAR. Perisic se encargó del lanzamiento y no dio opción al portero Gonzalo Crettaz: 0-2.

Anuncios Anuncios

Unos minutos más tarde, el PSV tuvo una ocasión inmejorable para ampliar la diferencia por medio de Perisic, pero al croata le faltó muy poco para conectar con un centro de Guus Til. El contratiempo para Bosz llegó poco antes del descanso, cuando Mauro Júnior tuvo que abandonar el campo por una lesión física. El brasileño fue sustituido por Noah Fernández, de 18 años.

Related Topics

Poco después del cambio obligado llegó el tercer gol del conjunto de Eindhoven. Van Bommel envió un centro raso desde la banda izquierda y Kaplan introdujo desafortunadamente el balón en su propia portería. El NEC tuvo una oportunidad para recortar distancias por medio de Chery, pero Matej Kovar evitó que el equipo de Nijmegen se marchara al vestuario con una desventaja menor.

Bosz dejó a Dest en el vestuario durante el descanso y dio entrada a Kiliann Sildillia. El PSV comenzó la segunda parte con bastante imprecisión, lo que permitió al NEC disponer de varias ocasiones para recortar distancias. Kovar, sin embargo, destacó con sus paradas ante los remates de Tadic, Gabriel Brás y Mitchel Bakker.

Anuncios

Después de que un encontronazo entre Kaplan y Til les costara una tarjeta amarilla a ambos, el PSV acabó definitivamente con las esperanzas del NEC en el minuto 64. Van Bommel tuvo todo el espacio para correr hacia la portería rival, regateó a Crettaz y envió el balón con calma al arco vacío. Justo después del gol, el extremo fue sustituido por Ayoni Santos.

El entrenador del NEC, Dick Schreuder, intervino de forma llamativa a veinte minutos del final: sustituyó a cinco jugadores a la vez. Tres minutos después, el equipo local logró por fin recortar distancias gracias a Linssen, que marcó al aprovechar el rechace de su propio remate. El delantero de 36 años celebró así su partido número 400 en la Eredivisie con su gol número 125 en la máxima categoría neerlandesa.

Anuncios

El marcador ya no se movió en Nijmegen. Gracias a la victoria, el PSV suma 29 puntos en trece partidos y mantiene por ahora a Feyenoord y Ajax a cuatro puntos. El conjunto de Eindhoven afrontará el martes por la noche un exigente duelo ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. El NEC ocupa un decepcionante undécimo puesto.