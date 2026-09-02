El PSV ficha a un delantero tres días antes del partidazo contra el Ajax

Sam Lammers regresa al PSV, según ha informado el club de Eindhoven en su página web. El delantero, procedente del FC Twente, firma un contrato de dos años y llevará el dorsal 29. Según ha trascendido, el PSV pagará dos millones de euros por el traspaso.

«Esto sí que se siente como volver a casa. Es increíble ver cómo el club ha estado construyendo, literal y figuradamente, durante este tiempo. La academia ha recibido una mejora enorme en cuanto a instalaciones, la parte profesional ha sido completamente renovada, y eso sin hablar siquiera de todas las novedades en el estadio. El PSV está en alza, se nota en todo», celebró Lammers tras firmar los contratos.

El delantero nunca dudó sobre un regreso al PSV. «Desde la primera llamada, la sensación por ambas partes fue muy buena. Para mí era una obviedad volver al PSV. Ahora mismo, todo encaja. He vuelto con muchísimas ganas, nueva energía y ambición».

«Seguíamos buscando un refuerzo potente para la posición de delantero centro y Sam encabezaba la lista de todos nosotros», explicó el director técnico Earnest Stewart. «Encaja muy bien en la forma de jugar que defiende el PSV, tiene mucha experiencia, conoce el club y es un goleador contrastado. Además, aporta la mentalidad adecuada y sabe lo que hace falta para rendir en el PSV. Por eso estamos muy contentos de que Sam haya vuelto a Eindhoven».

Lammers es el séptimo fichaje veraniego del PSV. Anteriormente, Sven Mijnans, Kodai Sano, Filip Kostic, Lutsharel Geertruida, Sami Ouaissa y Ayoni Santos ya habían sido incorporados a Eindhoven.

El nuevo fichaje pasó por la cantera del PSV y finalmente llegó al primer equipo. En 2020 se produjo su traspaso al Atalanta. Después llegaron las etapas en Eintracht Frankfurt, Empoli, Sampdoria, Rangers FC, FC Utrecht y FC Twente.

Lammers podría debutar con el PSV el sábado. El vigente campeón visitará ese día al Ajax.