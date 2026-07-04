El PSV está a punto de cerrar un fichaje estrella por 15 millones de euros

El PSV está a punto de fichar a Sven Mijnans. Según De Telegraaf, el traspaso del centrocampista de 26 años del AZ está muy avanzado y ambos clubes buscan cerrar el acuerdo este fin de semana. Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, indica que costaría quince millones de euros.

El sábado se confirmó un indicio importante: el AZ dejó a Mijnans fuera de la convocatoria para el amistoso contra el AA Gent, lo que confirma que el traspaso está muy avanzado. Según el experto en el PSV Jeroen Kapteijns, las conversaciones entre ambos clubes continúan.

El PSV lleva tiempo tras él: la temporada pasada ofreció más de diez millones, pero el AZ se negó a vender.

El interés no desapareció. Esta semana, Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, informó que el PSV volvía a la carga, aunque con competencia extranjera.

Como, Juventus y RB Leipzig pujaron, pero el Como y la Juve parecían los rivales más fuertes. Transfermarkt fija su valor en 15 millones.

Tras la victoria del PSV en el amistoso contra el Royal Antwerp, el técnico Peter Bosz evitó comentar las negociaciones pero elogió al jugador.

«Creo que Sven es un buen jugador», afirmó Bosz. «Las preguntas sobre fichajes deben dirigirse a Earnest Stewart; no voy a entrometerme en su trabajo».

De confirmarse, el centrocampista sustituiría a Ismael Saibari, traspasado al Bayern Múnich por un récord durante el Mundial.