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El PSV Eindhoven ha iniciado conversaciones de alto nivel para fichar al veterano centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne en el próximo mercado de enero. El vigente campeón de la Eredivisie espera convencer al jugador de 35 años de que deje Italia seis meses antes de que venza su contrato, pese a que también se le vincula con el Everton.

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El campeón neerlandés va a por un veterano creador de juego

Según Eindhovens Dagblad, el PSV ha contactado con De Bruyne en busca de un refuerzo invernal «astronómico» para su ataque. Aunque no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, el internacional belga no ha descartado la propuesta tras años de trabajo junto a Eddy Pepels, fisioterapeuta del club, en su selección. Mientras tanto, informaciones publicadas en Inglaterra a principios de esta semana señalaron que el Everton también estudia su fichaje.

La reestructuración de la plantilla impulsa el interés invernal

Pese a seguir siendo titular habitual en la Serie A, con cuatro goles y una asistencia esta temporada, el experimentado centrocampista es considerado un candidato a salir a mitad de campaña. Su contrato actual se extiende hasta junio de 2027 y el equipo de Massimiliano Allegri ocupa la décima posición con 15 puntos en 11 partidos. El medio neerlandés señala que el vigente campeón de la Eredivisie quiere más recursos ofensivos, aunque actualmente cuenta con seis extremos en su plantilla.

Ese interés por reforzarse responde a la posible salida de Dennis Man en el nuevo año y a que Sami Ouaissa sigue de baja por problemas físicos. Así, Ruben van Bommel, Ivan Perisic y Esmir Bajraktarevic quedan como las únicas otras opciones de banda del primer equipo, junto con Amir Bouhamdi, una promesa de 18 años que ya se entrena habitualmente con la primera plantilla a la espera de su ascenso oficial.

Las exigencias salariales siguen el modelo anterior

A falta de solo media temporada para que expire su contrato en Nápoles, el mediapunta belga no exigiría un traspaso elevado este invierno. Sin embargo, fuentes cercanas señalan que fichar a un jugador de élite de su categoría requeriría un sueldo importante, similar al que percibe actualmente Perisic.

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La llegada del veterano croata al Philips Stadion en el verano de 2024 dio excelentes resultados en Eindhoven, y los dirigentes del club creen que una inversión similar elevaría el nivel de la plantilla actual. Tras llegar a los Países Bajos rumores procedentes de Italia a principios de este mes, los responsables del club están dispuestos a hacer un esfuerzo económico siempre que el coste total de la operación se mantenga dentro de unos límites razonables.

La visita al Feyenoord ofrece la posibilidad de debutar

Las negociaciones entre ambas partes siguen en marcha, y las próximas semanas determinarán si se puede alcanzar un acuerdo antes de que abra el mercado. Incluso si el PSV completa el fichaje, el reglamento de la competición impediría a De Bruyne disputar sus partidos de Champions League en enero. Su primer partido en la competición nacional podría ser, por tanto, la visita al Feyenoord, rival por el título, el 10 de enero.