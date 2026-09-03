El PSV ha logrado ampliar por tres años el contrato de Earnest Stewart. El director de fútbol de la entidad de Eindhoven queda ahora vinculado hasta mediados de 2030 en el Philips Stadion.

Stewart, de 57 años, se incorporó al PSV en marzo de 2023, donde trabaja con éxito junto, entre otros, al director general Marcel Brands. Bajo su dirección se conquistaron tres títulos de liga, una Copa de los Países Bajos y dos veces la Supercopa Johan Cruyff.

Este verano, Stewart logró cerrar un traspaso récord para el PSV. La estrella Ismael Saibari se marchó al Bayern de Múnich por 55 millones de euros tras un gran Mundial con Marruecos.

«También se han dado pasos importantes en las áreas de scouting, cantera y fútbol femenino, incluido el primer título de liga para el PSV Femenino», escribe el PSV, que además subraya que Stewart tuvo un papel importante en la llegada del exitoso entrenador Peter Bosz.

El propio Stewart mantiene la modestia. «Pero, por supuesto, todo sucede en estrecha colaboración con nuestros otros tres miembros de la directiva», señala el estadounidense, en referencia, además de a Brands, al director financiero Jaap van Baar y al director comercial Frans Janssen. «También creo que esa es la fortaleza del PSV en este momento: la cercanía en el trabajo y la excelente colaboración entre todos».

«Seguimos construyendo con fuerza; al equipo, al resto del club. Estoy muy feliz y agradecido de poder seguir formando parte de ello durante más tiempo. Queremos seguir siendo ese club estable que somos ahora, con una plantilla amplia y fuerte cada año que pueda pelear por los títulos. Hasta ahora siempre lo hemos logrado y tengo plena confianza en que podemos continuar así», afirmó Stewart.

Brands, que está vinculado al PSV hasta mediados de 2029, está encantado con la renovación de contrato de su colega. «Con su conocimiento futbolístico, serenidad, integridad y experiencia, Earnest ha hecho una contribución importante a los éxitos deportivos que hemos logrado juntos. Al mismo tiempo, es alguien que siempre busca la colaboración y antepone el interés común».

«Precisamente esa estrecha colaboración entre la directiva, el cuerpo técnico y el resto de la organización constituye la base de donde está ahora el PSV. Por eso estamos muy satisfechos de que Earnest se vincule al club por un periodo más largo. La continuidad en puestos clave es importante para continuar con el desarrollo iniciado y para seguir peleando de forma estructural por los títulos también en el futuro», concluyó Brands.