El PSV asesta un duro golpe al Ajax y de repente se acerca a un acuerdo con Azzedine Ounahi

El PSV lidera de repente la carrera por Azzedine Ounahi, según informa Mundo Deportivo. El centrocampista había estado anteriormente muy presente en el radar del Ajax durante este periodo de fichajes.

El martes, el PSV presentó una oferta oficial, aunque no está claro cuál es exactamente su cuantía. Sí está claro, eso sí, que el club de Eindhoven no va a pagar en ningún caso la cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

Según el diario español, ahora mismo pinta muy bien para el PSV. El club de Eindhoven ya está en conversaciones con el Girona para cerrar el traspaso.

Según se informa, el director deportivo Earnest Stewart quiere hacerlo lo antes posible, antes de que otros clubes entren en escena.

«En estos momentos, el PSV es el principal candidato para hacerse con Ounahi», señala Mundo Deportivo. «El club de Eindhoven lidera actualmente la carrera respecto a otros clubes interesados gracias a la oferta concreta que ha presentado».

Anteriormente, Ounahi también había sido vinculado de forma insistente con el Ajax, donde podía reencontrarse con el entrenador Míchel. Hull City, Ipswich Town e Ittihad Club también estaban en la carrera.

Ounahi tiene contrato con el Girona hasta mediados de 2030. Tras el descenso, puede salir de España. Según las informaciones procedentes de España, el PSV está ahora en la pole position.