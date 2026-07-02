El PSV negocia el fichaje de Nathan De Cat, centrocampista belga de 17 años del Anderlecht, según informó el jueves el periodista especializado Mounir Boualin.

Según Transfermarkt, su valor alcanza los 27 millones de euros. Su contrato con el Anderlecht vence en verano de 2027.

Por ello, el PSV quiere actuar ya. Anderlecht debe venderlo o renovarle para evitar que se marche gratis.

Todo indica que saldrá este verano. Antes se le vinculó con el TSG Hoffenheim.

Se rumorea que ya tenía un acuerdo personal con el club alemán, pero Anderlecht rechazó la oferta. Ahora Hoffenheim está a punto de fichar a Kodai Sano, del NEC.

El PSV quiere hacer de De Cat una pieza clave del equipo de Peter Bosz. Hasta ahora ha jugado 53 partidos oficiales con el Anderlecht, en los que ha marcado cuatro goles y dado cinco asistencias.

No estará en el Mundial, pero ya debutó con Bélgica en marzo gracias al seleccionador Rudi García.