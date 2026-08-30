El PSV alcanza un acuerdo y deja salir por cuatro millones de euros a un jugador que quiere marcharse

El PSV ha alcanzado un acuerdo de principio con el Celtic por el traspaso de Joël van den Berg, informa Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad. El centrocampista dejará al PSV «alrededor de cuatro millones de euros».

Van den Berg, de diecinueve años, pasó por las canteras del Ajax y del Vitesse antes de dar el salto al PSV en 2023. Allí jugó en el Sub-18, el Sub-19 y el Jong PSV.

Van den Berg participó en la preparación veraniega con el primer equipo del PSV y el técnico Peter Bosz también le dio minutos en amistosos. Tras su debut oficial con el primer equipo el año pasado, disputó otros cinco partidos.

Con el Jong PSV, Van den Berg disputó 39 partidos. Con once goles y cuatro asistencias, el «centrocampista box-to-box» también aportó mucho en ataque en el filial del vigente campeón.

«El jugador del PSV va al Celtic con la intención de tener minutos de inmediato en el primer equipo, algo que ahora parecía difícilmente alcanzable en el PSV», explica Elfrink sobre el traspaso. «Van den Berg, físicamente fuerte, sí era uno de los mejores jugadores del Jong PSV, pero todavía no entraba en los planes del PSV 1».

Van den Berg quería ir a la Premiership escocesa, donde cree que puede explotar al máximo sus cualidades. El PSV no necesitaba desprenderse de él, pero de mutuo acuerdo se ha optado por colaborar en la operación e ingresar una cantidad por el traspaso.

Van den Berg no es, ni mucho menos, el primer jugador del Jong PSV que se marcha este verano. Así, Jordy Bawuah se fue esta semana al FC Twente y Sami Bouhoudane eligió al SC Cambuur. Además, Sol Sidibé podría dar el salto al KV Mechelen antes del cierre del mercado de fichajes.