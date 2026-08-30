El PSV ha dado un paso importante en la carrera por Ayoni Santos. El club de Eindhoven ha alcanzado un acuerdo en líneas generales con el Sparta de Róterdam para el traspaso del delantero de 21 años, según informa Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad.

La operación ronda los cinco millones de euros. Al PSV solo le falta cerrar un acuerdo personal definitivo con Santos antes de que el traspaso pueda completarse por completo.

El campeón de liga ya se presentó oficialmente esta semana ante el Sparta por Santos, pero vio rechazada una primera oferta de varios millones de euros. El club de Róterdam pedía una cantidad de entre 5 y 5,5 millones de euros por el delantero, que tiene contrato en Het Kasteel hasta mediados de 2029.

En Eindhoven, Santos está considerado el candidato soñado para reforzar el ataque. El internacional con Cabo Verde en una ocasión puede desempeñarse tanto por la banda izquierda como en la posición por detrás del delantero centro.

El PSV se lanzó claramente a la búsqueda de un nuevo atacante después de que Couhaib Driouech se marchara esta semana al Celta de Vigo. Santos suma ya 32 partidos oficiales con el primer equipo del Sparta y anteriormente también pasó por la cantera del club de Róterdam.

El delantero volvió a causar impresión recientemente en el partido de la Eredivisie ante el FC Utrecht, que terminó con empate 3-3. Santos dejó detalles en ese encuentro con varias acciones individuales.

El PSV tiene hasta el martes 2 de septiembre a las 23.59 horas para cerrar definitivamente el traspaso. El club de Eindhoven sabe por experiencia que las negociaciones con el Sparta no siempre terminan en fichaje, después de que el año pasado los clubes no alcanzaran un acuerdo por Marvin Young.

Además de Santos, el PSV también tiene un acuerdo con el NEC por Sami Ouaissa, que llegará por unos nueve millones de euros. Al mismo tiempo, Joël van den Berg y Esmir Bajraktarevic todavía podrían salir del PSV.