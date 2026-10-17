El PSV jugará este sábado por la tarde ante el ADO Den Haag con cambios en el ataque. El entrenador Peter Bosz ha anunciado su alineación para el duelo contra el equipo de la zona baja de la tabla y ha decidido dar a Ayoni Santos su primera titularidad. Ruben van Bommel ni siquiera figura en la convocatoria.

Bosz vuelve a confiar en Matej Kovar bajo palos. La defensa estará formada por Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo y Filip Kostic, que también salieron juntos de inicio el miércoles ante el Leipzig.

En el centro del campo, Bosz apuesta por Mauro, Sano y Guus Til. La medular se mantiene así sin cambios respecto al partido del miércoles de la Champions League, en el que el PSV perdió 1-0 ante el Leipzig.

En ataque sí habrá varios cambios en el conjunto de Eindhoven. Dennis Man y Ayoni Santos serán titulares, mientras que Sven Mijnans conserva su puesto en el once inicial. Destaca especialmente la elección de Santos.

Próximos partidos HAA Eredivisie 10:30 PSV Ver

El delantero jugará ante el ADO Den Haag su primer partido como titular con el PSV. Santos ocupa el lugar de uno de los dos atacantes que el miércoles saltaron al campo desde el pitido inicial ante el Leipzig.

Ruben van Bommel es la ausencia más llamativa del PSV. El delantero no figura en la convocatoria de Bosz.

Ivan Perisic, que fue titular el miércoles, tendrá que conformarse esta vez con un puesto en el banquillo. Bosz introduce así dos cambios respecto a la derrota ante el Leipzig.

Alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro, Til; Man, Mijnans, Santos.