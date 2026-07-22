El PSV aclara la situación de Myron Boadu y encuentra una nueva solución para Adamo Nagalo

El contrato de Myron Boadu expiró en junio, así que el delantero quedó libre. Durante la pretemporada del PSV entrenó y jugó con el equipo, pero el director Earnest Stewart aclaró su futuro en el Eindhovens Dagblad.

En febrero se frustró el fichaje de Ricardo Pepi. Según Stewart, por ahora no hay novedades sobre el estadounidense: «Aún no he hablado con él en sus vacaciones, pero ha dicho que quiere quedarse, lo cual es estupendo porque es un excelente delantero».

Además, el equipo de Eindhoven cuenta con Alassane Pléa, que sufrió una grave lesión de rodilla la temporada pasada y sigue recuperándose. «Estaremos muy atentos a su situación durante las próximas semanas».

La temporada pasada el PSV también contó con Myron Boadu, quien llegó del AS Mónaco con un contrato de un año y opción a otro.

«Por ahora no está previsto que incorporemos también a Myron Boadu a la plantilla. Tampoco puedo comprometerme al respecto. No obstante, puede mantener su forma física con nosotros y, si lo desea, buscar otro club. No podemos tener tres jugadores en cada posición y, a veces, resolvemos las cosas dentro de nuestra propia plantilla», afirmó el director del PSV.

Fichajes fallidos

La semana pasada cayeron dos fichajes: Adamo Nagalo y Armando Obispo, que no pudieron ir al Çorum FK y al RC Lens, respectivamente.

Para Nagalo ya hay un nuevo plan: el Konyaspor quiere volver a ficharlo cedido, como ya hizo la temporada pasada tras el parón invernal.