El PSV ganó el martes por 0-1 al FC Porto en la fase de grupos de la Champions League tirando de carácter. Una meritoria actuación a domicilio del equipo de Peter Bosz, que consiguió además su primera victoria en Europa.Voetbalzone pone nota, como manda la tradición, a los titulares del conjunto de Eindhoven. Lutsharel Geertruida obtiene la mejor calificación, mientras que Matej Kovár suspende pese a dejar la portería a cero.

Matej Kovár - 5

Sergiño Dest - 6,5

Dest aportó en ataque, pero en defensa se mostró vulnerable por momentos al comienzo. El lateral derecho tuvo que enfrentarse en Porto al rápido extremo izquierdo Oskar Pietuszewski, que generó peligro con frecuencia para el equipo local. Pese a ello, Dest se mantuvo firme en el tercer partido de la fase de grupos de la Champions League.

Lutsharel Geertruida - 8

Yarek Gasiorowski - 7

Gasiorowski tuvo en Porto la oportunidad de demostrar su valía ante Peter Bosz y ofreció una imagen sólida, sobre todo en la primera parte. Habitualmente, el entrenador del PSV apuesta por Lutsharel Geertruida y Armando Obispo en el centro de la defensa, pero esta vez Gasiorowski acompañó a Geertruida. La fórmula funcionó, porque el Porto no logró marcar en casa.

Filip Kostic - 6

El lateral izquierdo pudo adelantar al PSV poco antes del descanso, pero, para desgracia del conjunto de Eindhoven, el balón se fue a la red lateral. Kostic estuvo bastante activo en la banda izquierda y buscó ocasiones para sumarse al ataque. También contribuyó a mantener la portería a cero, un resultado que deja al PSV con cuatro puntos en la Champions League.

Kodai Sano - 6

Mauro Júnior - 6

Sven Mijnans - 6,5

Esmir Bajraktarevic - 7,5

Guus Til - 7

Esta vez Bosz utilizó a Til como delantero más adelantado, y el jugador respondió a la confianza de su entrenador en Portugal. El centrocampista y atacante remató a la red en el segundo palo tras casi una hora de juego, después de una rápida jugada del PSV. Resultó ser un gol muy importante para los visitantes de Eindhoven, que sumaron sus primeros tres puntos.

Ivan Perisic - 6

El veterano dispuso pronto de una gran ocasión y lamentó que su cabezazo se marchara por encima de la portería del equipo portugués. Perisic empezó por la izquierda debido a la ausencia del lesionado Ruben van Bommel. Su experiencia y su incansable entrega volvieron a ser valiosas para un PSV que desaprovechó sus oportunidades de adelantarse en la primera parte.