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La visita de Jorge Mendes a Barcelona ha despertado interrogantes sobre el futuro de uno de los jugadores del equipo, cuyo papel ha perdido peso con el entrenador Hans Flick, a las puertas de la apertura del mercado de invierno y con un posible interés de clubes europeos en su situación.

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Según el diario Mundo Deportivo, el agente de jugadores portugués llegó a Barcelona hacia la una de la tarde de este martes (hora local) y comió en un restaurante del centro de la ciudad acompañado de dos miembros de su equipo. Alejandro Balde era el nombre más destacado de su agenda. Al terminar la comida, Mendes se dirigió a la casa del jugador para una breve visita.

El lateral izquierdo, de 23 años, atraviesa una situación complicada en el Barcelona, ya que su protagonismo ha caído de forma notable a las órdenes de Flick. Solo ha disputado 123 minutos en lo que va de temporada, repartidos en cinco partidos, lo que plantea dudas sobre su futuro deportivo pese a tener contrato con el club hasta el 30 de junio de 2028.

Balde llegó a desbancar a Jordi Alba del puesto de lateral izquierdo titular, después de que este pusiera fin a una década como fijo en el once, y el jugador azulgrana disputó además el Mundial de 2022, cuando Luis Enrique dirigía a la selección española. Sin embargo, su situación actual es muy distinta, con escasas oportunidades bajo el mando de Flick.

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Según el informe de Mundo Deportivo, lo lógico es que Mendes haya abordado con su representado su situación actual en el equipo y las opciones disponibles de cara a los próximos meses, sobre todo porque el mercado de invierno abrirá sus puertas dentro de unas seis semanas, lo que daría al jugador la oportunidad de replantearse su futuro si sigue sin minutos.

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En este contexto, el Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, figura entre los clubes que podrían estar interesados en fichar a Balde. La Juventus también sigue la situación del lateral español, aunque el informe no menciona por ahora negociaciones oficiales ni una oferta concreta de ninguno de los dos clubes.

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Por su parte, Flick ya se ha pronunciado públicamente sobre Balde en recientes ruedas de prensa, mientras se espera a ver si el Barcelona se moverá en el próximo mercado de invierno para reforzar su plantilla. Esa posibilidad está ligada a la opción de cerrar nuevas incorporaciones, pero antes exige la salida de algún jugador de la plantilla, según el informe.

La visita de Mendes cobra todavía más relevancia si se tiene en cuenta su participación en varias operaciones del Barcelona en mercados anteriores. Su viaje no llega en un momento cualquiera, sino a pocas semanas de la apertura del mercado invernal y cuando Balde necesita saber qué lugar ocupa en los planes de Flick y si tiene opciones reales de recuperar su protagonismo en el equipo.

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La postura del Barcelona y su intención de retener al jugador dependerán de lo que deparen las próximas semanas, sobre todo porque su contrato sigue vigente hasta el verano de 2028.

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