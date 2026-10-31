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El Paris Saint-Germain sigue de cerca al delantero del Bournemouth Eli Junior Kroupi mientras regresa tras una lesión de larga duración en el pie. El equipo francés se enfrenta a una dura competencia por el joven talento: varios grandes clubes de la Premier League, entre ellos el Arsenal y el Manchester United, también están interesados en él.

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Kroupi vuelve a jugar con el Bournemouth

El PSG y varios de los grandes clubes europeos siguen de cerca al delantero del Bournemouth Kroupi tras su esperado regreso a la competición con el primer equipo. El jugador de 20 años se ha recuperado recientemente de una fractura del quinto metatarso del pie derecho, una grave lesión que sufrió en julio.

Tras pasar tres duros meses de baja, el internacional francés sub-21 está dando por fin los pasos necesarios para recuperar el ritmo de competición. El entrenador del Bournemouth, Marco Rose, está dosificando cuidadosamente sus minutos para no precipitar el regreso al campo del prometedor joven.

Disputó unos minutos en la contundente victoria por 3-0 ante el Manchester United del domingo en Old Trafford. Tres días después, Kroupi volvió a salir desde el banquillo en el triunfo por 3-0 ante el Aston Villa en la Copa de la Liga.

Los gigantes europeos rondan al Bournemouth

Mientras el Bournemouth afronta con paciencia y método la recuperación de su joven delantero, sus numerosos pretendientes muestran mucha menos contención. Kroupi ya había despertado un gran interés en toda Europa durante el mercado de fichajes de verano, antes de que su lesión en el pie frenara cualquier posible traspaso.

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Según TEAMtalk, tanto el PSG como el Barcelona siguen muy de cerca su evolución ahora que ha vuelto oficialmente a los terrenos de juego. A ellos se suman el Chelsea y el Tottenham, clubes de la Premier League que mantienen un enorme interés en ficharlo próximamente.

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La pugna por el exjugador del Lorient se intensifica rápidamente. Informaciones recientes indican que el Arsenal y el Manchester United también han incluido formalmente su nombre en sus respectivas listas de posibles fichajes.

El Bournemouth se niega a vender en invierno

Pese al creciente interés de algunos de los clubes más poderosos de Europa, el Bournemouth es plenamente consciente del enorme valor de Kroupi para su plantilla. El club se opone por completo a dejar marchar a su prometedor delantero en el próximo mercado de invierno.

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El Bournemouth ocupa el 13.º puesto de la Premier League y considera al francés una pieza fundamental para lo que resta de temporada. El club está decidido a no abrir ninguna negociación en enero, independientemente de las ofertas económicas que reciba.

El PSG estudia objetivos alternativos

La firme negativa del Bournemouth a autorizar una venta en enero supone un obstáculo importante para los planes de fichajes inmediatos del PSG. El club parisino busca activamente un fichaje invernal para compensar la prolongada ausencia por lesión de Khvicha Kvaratskhelia. Dado que un traspaso de Kroupi a mitad de temporada parece completamente descartado, el PSG tendrá que centrar su atención en otros objetivos para reforzar su delantera.