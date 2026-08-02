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El PSG se lanza a por un fichaje destacado de la Serie A

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superando a la Juventus

El Paris Saint-Germain está cerca de cerrar un fichaje destacado procedente de la Serie A durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "El Paris Saint-Germain le ha presentado su proyecto a Zion Suzuki para obtener la luz verde del portero respecto a la operación".

Y añadió el experto en fichajes: "El Paris Saint-Germain está dispuesto a seguir adelante con el Parma en las negociaciones, ya que la Juventus también quería incorporar a Suzuki, pero su oferta inicial fue rechazada".

Cabe recordar que Lucas Chevalier y Matvey Safonov se alternaron como titulares para proteger la portería del PSG la temporada pasada, tras la venta de Gianluigi Donnarumma al Manchester City.

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