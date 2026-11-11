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Según se informa, el Paris Saint-Germain prepara el fichaje del portero del Borussia Dortmund Gregor Kobel para reforzar su plantilla de cara a los próximos mercados de fichajes. El club francés ya ha iniciado contactos con el internacional suizo sobre un posible traspaso.

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El PSG explora el mercado alemán

Según informaciones, el PSG está explorando el mercado alemán en busca de talento de primer nivel para reforzar a fondo su portería. Ante la incertidumbre sobre el futuro de Lucas Chevalier en la capital francesa, el equipo de la Ligue 1 se ha visto obligado a identificar nuevos objetivos prioritarios en toda Europa. Incorporar a un guardameta de garantías sigue siendo una de las grandes prioridades de los responsables deportivos del club.

Según el medio alemán Sport Bild, el PSG sigue ahora muy de cerca al portero del Dortmund, Kobel. El guardameta de 28 años ha llamado la atención de la directiva parisina tras un sólido comienzo de la actual campaña, en la que hasta ahora ha disputado nueve partidos de la Bundesliga.

Ya se han establecido los primeros contactos

El supuesto interés del conjunto parisino parece ir mucho más allá de las meras especulaciones o los rumores sin fundamento. Según las fuentes, la cúpula del club ya ha dado pasos concretos para estudiar la viabilidad económica y logística de un fichaje de gran envergadura. El equipo francés parece estar preparando el terreno con antelación de cara a futuros mercados de fichajes.

Según informaciones, representantes del PSG han mantenido varias rondas de conversaciones tanto con Kobel como con su entorno más cercano en las últimas semanas. Estos primeros contactos ponen de relieve la firme intención del club de convencer al cotizado internacional suizo para que deje Alemania y fiche por el equipo del Parque de los Príncipes.

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Una figura destacada de la Bundesliga

Kobel ha demostrado de forma constante su calidad desde que llegó a la cuenca del Ruhr en 2021. Tras su exitoso traspaso desde el Stuttgart, rival en la liga alemana, el portero suizo se ha consolidado como uno de los jugadores más fiables y con más autoridad de la máxima categoría alemana. Sus actuaciones regulares no han pasado desapercibidas para las redes de ojeadores de los grandes clubes europeos.

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Su trayectoria lo convierte en una opción sumamente atractiva para el PSG. Incorporar a un jugador de su contrastado nivel supondría un gran refuerzo para la solidez defensiva del equipo mientras sigue construyendo una plantilla capaz de competir en todos los frentes.

La renovación de contrato complica el fichaje

Pese al evidente y creciente interés del PSG, sacar a Kobel del Dortmund será una operación complicada. El club alemán está decidido a retener a su portero estrella y trabaja activamente para asegurar su continuidad a largo plazo. Por ahora, el conjunto parisino debe esperar para ver si el jugador decide renovar su contrato o afrontar un nuevo reto en el extranjero.

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El Dortmund mantiene actualmente negociaciones avanzadas con Kobel para una lucrativa ampliación de contrato, aunque su vínculo actual ya se extiende hasta el verano de 2028.