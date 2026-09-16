Un informe de prensa señaló este martes que el Paris Saint-Germain ha diseñado su plan para que uno de sus jugadores gane el Balón de Oro 2026.

El Paris Saint-Germain compite por el Balón de Oro con nueve jugadores, además de Ferran Torres, que se incorporó este verano procedente del Barcelona.

La lista de candidatos de las filas del Paris incluye a: Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Ferran Torres.

El sitio "Foot Mercato" indicó que el club francés considera que el trío formado por Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé son los que cuentan con más opciones entre el resto de sus jugadores.

Cada uno de ellos tiene sus puntos fuertes y débiles. Fabián Ruiz es el único jugador que ha ganado la Liga de Campeones y el Mundial esta temporada, pero adolece de una escasa atención en comparación con los demás jugadores, además de haberse lesionado durante los tres primeros meses del año.

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En cuanto a Kvaratskhelia, que obtuvo el premio al mejor jugador de la Liga de Campeones la temporada pasada, fue determinante en todos los partidos eliminatorios a partir del partido de vuelta de la repesca. Sin embargo, el problema radica en su ausencia del Mundial.

Y, por último, Dembélé, que es quien ganó la edición anterior del premio y máximo goleador del equipo; sin embargo, su rendimiento no ha sido asombroso a nivel estadístico y ha sufrido algunas lesiones.

Las estrellas del Paris se enfrentarán a una feroz competencia de jugadores potentes, empezando por Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane e incluso Michael Olise.

Y para reforzar las opciones del Paris Saint-Germain de retener el Balón de Oro, el club ha tomado una decisión audaz.

Según el diario "Le Parisien", el club parisino ha optado por reducir sus opciones a solo dos candidatos, en lugar de tres. Había que tomar una decisión, y fue Fabián Ruiz quien pagó el precio.

El centrocampista sufre de una falta general de reconocimiento, a pesar de que su rendimiento y su brillante trayectoria lo convierten en un candidato merecedor, y además no es un jugador que dependa de las estadísticas, a diferencia de sus dos compañeros.

De aquí al 26 de octubre, fecha de la gala que se celebrará en Londres este año, el Paris Saint-Germain pondrá el foco sobre Dembélé y Kvara, a quienes considera sus mejores esperanzas.

En función de la marcha de la campaña de apoyo, del rendimiento de cada candidato e incluso de las encuestas de opinión, los parisinos podrían afinar sus opciones y decantarse por un solo candidato.

Es más, el partido del próximo domingo ante el Marsella podría influir de manera notable en la decisión de la dirección.

Así funcionan todos los clubes. El Real Madrid, por ejemplo, eligió a Mbappé en detrimento de Bellingham; el Barcelona eligió a Yamal en detrimento de Rodri; y el Bayern Munich eligió a Kane en detrimento de Olise.

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