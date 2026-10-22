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El Paris Saint-Germain estaría preparando una gran ofensiva en enero por el prometedor Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, después de que Khvicha Kvaratskhelia sufriera una grave lesión de rodilla que le dejará fuera lo que resta de temporada. El conjunto francés afronta una dura competencia por el cotizado internacional argelino, mientras Luis Enrique busca con urgencia un sustituto en ataque.

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Una grave lesión obliga al PSG a replantear sus planes

El PSG ha recibido un duro golpe con la noticia de que Kvaratskhelia se perderá lo que resta de temporada. El extremo internacional con Georgia sufrió una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que le mantendrá de baja durante varios meses. Esta grave lesión deja un enorme vacío en el ataque de Enrique.

El entrenador del PSG depende en gran medida del dinámico delantero cuando los partidos de las competiciones nacionales y europeas llegan a sus fases decisivas. Por ello, el asesor deportivo Luis Campos ya está buscando activamente en el mercado un sustituto de garantías. Se espera que el club parisino invierta una suma importante en el mercado de fichajes de enero para reforzar su ataque.

El foco se desplaza hacia una promesa del Leverkusen

El PSG no ha tardado en señalar al joven Maza, del Leverkusen, como objetivo prioritario para mitad de temporada. Según Fichajes, el internacional argelino de 20 años encaja perfectamente en el perfil que busca Enrique para salvar la campaña de su equipo.

Maza se formó en el Hertha Berlín antes de destacar al máximo nivel en Alemania. Su notable versatilidad táctica y su calidad técnica han llamado la atención del equipo de captación del club parisino.

Getty Images

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Un precio elevado por la estrella argelina

El joven atacante está rindiendo a un nivel extraordinario con el Bayer Leverkusen esta temporada. Ya ha firmado tres goles y tres asistencias en solo ocho partidos entre todas las competiciones. Sin embargo, conseguir su fichaje no le saldrá barato al conjunto francés. Las estimaciones sobre su valor apuntan a que el PSG tendrá que presentar una oferta inicial de al menos 50 millones de euros para poner a prueba la postura del Leverkusen.

Fuerte competencia por la promesa argelina

Está claro que el Leverkusen no dejará marchar a su cotizado atacante sin dar una dura batalla en los despachos. El club alemán ya ha rechazado propuestas de fichaje anteriores del Atlético de Madrid, el Manchester City y el Arsenal.

Además, la directiva del Leverkusen mantiene negociaciones para ofrecer a Maza un nuevo y lucrativo contrato. Confía en que un aumento salarial considerable convenza al mediapunta para comprometer su futuro a largo plazo con el club, pese a que su contrato actual se extiende hasta 2030.