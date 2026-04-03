El PSG no da tregua en la lucha por el título y parece estar listo para el partido decisivo de la Liga de Campeones contra el Liverpool

El París Saint-Germain dio un gran paso el viernes en la lucha por el título de la Ligue 1. Luis Enrique vio cómo su equipo se imponía por 3-1 al Toulouse y ahora cuenta con cuatro puntos de ventaja sobre su perseguidor, el RC Lens, que también ha disputado 27 partidos y se enfrentará el sábado al Lille OSC.

Ousmane Dembélé lo intentó a mitad de la primera parte desde fuera del área y vio cómo su bonito disparo se colaba por la escuadra. La alegría del PSG duró solo cuatro minutos, ya que Rasmus Nicolaisen empató de cabeza para el Toulouse.

El PSG no se dejó llevar por el pánico tras el empate y recuperó la ventaja en cuestión de minutos. Khvicha Kvaratskhelia remató de cabeza un saque de esquina y Dembélé marcó su segundo gol de la noche. El extremo parecía completar su hat-trick poco después del descanso, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Enrique sustituyó a Kvaratskhelia a más de 20 minutos del final, para dosificar al jugador estrella de cara al primer partido contra el Liverpool en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Mientras tanto, el PSG dominó la posesión, sin ampliar la ventaja.

El PSG mantuvo la ventaja sin problemas, con Gonçalo Ramos marcando un bonito 3-1, y suma puntos importantes para el campeonato de la Ligue 1. El miércoles le espera la visita del Liverpool al Parc des Princes, con el partido de vuelta en Anfield previsto para el 14 de abril.