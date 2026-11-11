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El Paris Saint-Germain ha señalado al extremo del Bayern Múnich Luis Diaz como su principal objetivo de fichaje para enero tras la grave lesión de larga duración de Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique y Luis Campos preparan una gran oferta para este invierno con la que convencer al colombiano de dejar Baviera.

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El PSG busca un sustituto para Kvaratskhelia

El PSG se ha visto obligado a acudir al mercado de fichajes de mitad de temporada tras la grave lesión de Kvaratskhelia. El extremo georgiano sufrió una rotura del ligamento cruzado ante el Barcelona hace varias semanas. Las pruebas médicas han confirmado que estará de baja al menos seis meses. Este duro contratiempo ha llevado al entrenador Luis Enrique y al asesor deportivo Luis Campos a replantearse la situación.

La directiva del PSG considera ahora urgente fichar a un extremo de primer nivel en el próximo mercado de enero. Encontrar un sustituto de garantías se considera crucial para mantener vivas sus aspiraciones esta temporada.

Diaz se perfila como prioridad para enero

Según el medio colombiano Areacucuta, a través de Foot01, el delantero del Bayern Diaz se ha convertido en uno de los principales objetivos en las recientes reuniones de la directiva en París. Dentro del club consideran que el jugador de 29 años tiene el perfil ideal para cubrir el enorme vacío en ataque.

Diaz firmó una magnífica temporada 2025-26 en Baviera, con 26 goles y 23 asistencias en todas las competiciones. Aunque el exatacante del Liverpool se recupera actualmente de una rotura muscular, el PSG sigue dispuesto a invertir una suma importante en su fichaje.

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Sin embargo, fuentes cercanas al jugador se han apresurado a rebajar los crecientes rumores sobre su traspaso. Insisten en que el internacional colombiano está centrado exclusivamente en recuperarse físicamente y volver a su mejor nivel con el Bayern.

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Un encaje táctico perfecto para Enrique

Según el mismo informe, el interés del PSG por Diaz responde a una estrategia táctica clara para el mercado de invierno. El equipo de fichajes solo autorizará una operación por un jugador que, a juicio de Enrique, pueda incorporarse de inmediato como titular en la banda izquierda.

El colombiano cumple a la perfección esos exigentes requisitos: los analistas del club han concluido que su dinámico estilo de juego encaja por completo con el de Kvaratskhelia. Su experiencia previa al más alto nivel del fútbol europeo también garantiza que llegaría preparado para rendir de inmediato.

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Convencer al Bayern de que autorice su salida a mitad de temporada seguirá siendo un reto enorme para el PSG. Diaz tiene un contrato de larga duración en Alemania hasta junio de 2029.

El Bayern afronta una prueba en el mercado de invierno

El mercado de enero, cada vez más próximo, pondrá a prueba la firmeza del Bayern respecto a sus estrellas en ataque. El club ya demostró su firmeza en las negociaciones hace apenas seis meses, cuando resistió con éxito la intensa presión del Real Madrid por Michael Olise.

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El PSG debe preparar cuidadosamente su propuesta económica si quiere forzar un traspaso de gran repercusión. El club dispone claramente de los fondos necesarios para poner a prueba la resistencia del Bayern a desprenderse de su cotizado extremo.