El PSG confirma que Cavani se quiere ir y que existe una oferta del Atleti

Leonardo y Tuchel no pueden asegurar que el uruguayo se vaya del PSG este invierno

Ya es un secreto a voces. Y lo confirma el propio de manera oficial. Nada más acabar el partido que enfrentó al cuadro parisino con el Lorient, el PSG ha asegurado que ha recibido y de momento, rechazado, una oferta del por Edinson Cavani. Así lo ha asegurado el director deportivo del club, Leonardo, en zona mixta. El asunto Cavani se "calienta" y entra en su recta final. El uruguayo, que no fue convocado por el PSG para este partido de Copa, sigue pidiendo salir del club.

Leonardo de Araujo fue explícito: "Siempre hemos dicho lo mismo de Cavani. Esperábamos que se quedara en el club. Hoy pidió salir. Estamos estudiando la situación. Hemos tenido una propuesta del Atlético de Madrid. No obtuvimos una propuesta acorde con el valor del jugador", expuso Leonardo al término del encuentro, según recoge 'L'Equipe'. Después insistió en sus palabras sobre el uruguayo: "No hemos tenido nuevos contactos desde entonces con el Atlético de Madrid. Hoy no hay nada. Estamos mirando al futuro. Veremos cómo se desarrolla en los próximos días. Estamos escuchando porque respetamos al jugador", añadió.

El Atlético de Madrid, tal y como avanzaban L'Equipe y Goal, sigue estrechando el cerco sobre el charrúa. Los rojiblancos han ofrecido ya 10 millones de euros por el traspaso del ariete, que queda libre de contrato este 30 de junio y no tiene minutos en París. Es una petición expresa de Simeone y a pesar de que el PSG sigue intentando bloquear la salida de Cavani, lo cierto es que ya nadie del club parisino niega la mayor. Cavani tiene una oferta colchonera y se quiere ir.