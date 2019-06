Sarabia, traspasado al PSG por más dinero del que marca su cláusula

El PSG abonará un precio superior a la cláusula del jugador, que asciende a 18 millones

Se va del FC. Y con toda seguridad, se marcha al . Lo que está por decidir es cuándo se anunciará el adiós de Pablo Sarabia y su fichaje por el club parisino. Después de varios intentos de renovación por parte del Sevilla, el último por parte de Monchi, el jugador no ha querido saber nada de las ofertas hispalenses y ha decidido mudarse a pastos más verdes. Tiene una oferta del PSG que le colma en el aspecto económico y quiere salir del Sánchez Pizjuán cuanto antes. La operación se cerrará por un poco más de dinero de lo que marca la cláusula de Pablo Sarabia (de 18 millones de euros) en cuanto exista consenso entre el PSG y el Sevilla, para zanjar el traspaso.

Durante dos largos años el Sevilla hizo todo lo que estuvo en su mano para renovar a Sarabia, que explotó con unos números impresionantes y justificó su fichaje por el Sevilla con un rendimiento notable, acumulando goles y asistencias. Cotizado en el mercado y con una cláusula baja para su rendimiento, Sarabia decidió hace tiempo dejar al Sevilla. El club le hizo todo tipo de ofertas para lograr que se quedara, pero al margen de cambiar de agente, Sarabia ya había tomado la decisión: no quería saber nada del Sevilla y buscaba una salida. Ni Monchi pudo convencerle.

EL PSG pagará una cantidad superior a los 20 millones por el traspaso del jugador, algunos más de lo que marca su cláusula de rescisión. Sarabia quería salir del club, pero no hacerlo de una manera poco amistosa y abonando el importe de su cláusula en . Prefiere una salida negociada y pactada entre clubes. Eso se producirá en próoximos días. Y seguramente, a partir del 1 de julio. Lo que está claro es que Sarabia no seguirá en Nervión. Llegó por 400.000 euros de un descendido, se marcha al PSG y quién sabe si algún día no volverá al PIzjuán.