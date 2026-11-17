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El Eldense se ha convertido en el centro de atención de los aficionados al fútbol de todo el mundo desde que Lionel Messi pasó a ser uno de sus propietarios, un paso que ha cambiado la repercusión mediática del club, rival del Castellón en la Segunda División española.

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Los partidos del equipo cuentan ahora con el seguimiento de una de las mayores estrellas de la historia del fútbol, y el eco de sus victorias traspasa las fronteras de España.

Según el diario español Sport, el club ha dado un salto cualitativo desde la entrada del astro argentino en su estructura accionarial. Sus resultados despiertan ahora un gran interés, en un momento en el que esta proyección mundial convive con la dura realidad de la competición en Segunda División.

El club, de la ciudad de Alicante, que cuenta con unos 55.000 habitantes, vive una nueva etapa que ha disparado su notoriedad como nunca antes, pese a que jamás ha jugado en Primera División. Para la afición del Castellón, el Eldense se ha convertido en un rival con una ventaja excepcional: tiene un propietario capaz de convertir una simple felicitación en una noticia que abre los medios de todo el mundo.

¿Cómo llegó Messi al Eldense?

La operación empezó a tomar forma en septiembre, cuando se acordó la adquisición del 100 % de las acciones del club al grupo colombiano encabezado por Carolina Olguín y Juan Carlos Trujillo.

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El 1 de octubre, el Eldense anunció la incorporación de Messi a su accionariado y precisó en su comunicado que el cierre de la operación seguía pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes, un trámite que el club mencionó al mismo tiempo que anunciaba el cambio de propiedad.

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La entidad presentó su nueva etapa como un proyecto a largo plazo, destinado a consolidarse y seguir creciendo en el fútbol profesional. Sin embargo, el efecto más visible no tardó en llegar: el Eldense empezó a atraer el interés de aficionados que hasta entonces apenas conocían su historia.

Un «me gusta» antes del vínculo con el club

La relación pública entre Messi y el Eldense no comenzó con el anuncio oficial de la operación. Antes, el astro argentino ya había interactuado con el club al dar «me gusta» a una publicación en la que celebraba su victoria por 1-0 ante el Sporting de Gijón en El Molinón, el primer triunfo liguero del equipo en la temporada.

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Aquel gesto fue el preludio de una relación que se dejó ver con más claridad poco después, ya que el vínculo de Messi con el club no se limitó al plano inversor, sino que se extendió a seguir sus partidos y celebrar sus resultados.

Messi sigue los partidos y dispara la popularidad del Eldense

La imagen que mejor reflejó la magnitud del cambio llegó el 2 de octubre de 2026, cuando Messi siguió desde Rosario el partido del Eldense ante el Real Oviedo en una tableta, con un mate a su lado. Vio la victoria de su equipo por 4-1 y después compartió una foto acompañada del mensaje: «Vamos, Deportivo».

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El club publicó la imagen en sus cuentas oficiales y su eco se propagó rápidamente por las redes sociales: poco después de su publicación, el Eldense rozaba los 140.000 seguidores en Instagram.

Doce horas después del partido, la cifra de seguidores superaba ya los 210.000, un crecimiento extraordinario para un club acostumbrado a un público limitado. Su nuevo propietario se ha convertido así en su principal escaparate a nivel internacional.

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Los resultados del Eldense desde la llegada de Messi

La creciente exposición mediática coincidió con un arranque sólido del equipo en lo deportivo. El Eldense de Javi Calleja encadenó tres victorias consecutivas desde el anuncio de la compra, una racha que cerró con un emocionante triunfo por 3-2 ante el Valladolid gracias a un gol de Carmona en el minuto 94.

Messi volvió a mostrar su alegría por el resultado, esta vez con una foto del partido en la pantalla del televisor y un mensaje: «Muy buen partido de todo el equipo otra vez. ¡Vamos!».

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Las tres victorias seguidas, con las que el equipo sumó nueve de nueve puntos posibles, dispararon el optimismo en torno al nuevo proyecto. Sin embargo, el conjunto encadenó después tres derrotas consecutivas en liga ante el Albacete, el Granada y Las Palmas, que confirmaron lo difícil que es mantener los buenos resultados en esta competición.

Respaldo a Calleja y reacción ante el Sabadell

La mala racha no hizo mella en la confianza de los propietarios en el cuerpo técnico, según reveló Calleja, quien aseguró que mantiene un contacto diario con los dueños del club y que se siente respaldado. El técnico subrayó que la valoración del proyecto no depende únicamente de los resultados inmediatos.

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El Eldense recuperó la senda de la victoria el domingo al imponerse por 2-0 al Sabadell en el Nuevo Pepico Amat, con goles de Carmona y Clemente, y puso fin a su racha de tres derrotas.

Además, el equipo dejó su portería a cero por primera vez en ocho jornadas, en una victoria importante que devuelve la calma al vestuario.

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De este modo, el Eldense, rival del Castellón en la misma competición, presenta una imagen totalmente distinta tras alcanzar una proyección internacional sin precedentes, de la mano de un propietario que celebra sus victorias a distancia. Mientras tanto, el proyecto todavía debe demostrar que es capaz de lograr estabilidad y éxito sobre el terreno de juego.