Dos récords cayeron de golpe cuando Johan Manzambi fichó por el Aston Villa en verano. El club de la Premier League pagó 60 millones de euros más variables al club de Brisgovia. Manzambi se convirtió así en el fichaje más caro de los Villans y en la venta más cara del Friburgo.

Un precio que había justificado tanto en el SC Friburgo (siete goles y nueve asistencias en 47 partidos oficiales) como, poco antes, en el Mundial. El futbolista, que ahora tiene 21 años, marcó tres goles y dio dos asistencias en la fase final disputada en Estados Unidos, Canadá y México, inicialmente como suplente y contribuyó de forma decisiva a que la selección suiza alcanzara las eliminatorias. Por eso dolió aún más su ausencia en octavos de final contra Colombia (4-3 en la tanda de penaltis) y en la eliminación en cuartos ante la vigente campeona, Argentina (1-3 tras la prórroga): la joven estrella no pudo jugar por una contusión en la rodilla.

La lesión resultó finalmente más persistente de lo que se pensaba. Manzambi se perdió el inicio de temporada, que el Villa, para colmo, echó por tierra por completo. Solo sumó un punto en sus tres primeros partidos de liga. En su regreso, tras entrar desde el banquillo en los últimos minutos, la joven estrella tuvo que presenciar de cerca otra derrota de su nuevo equipo: cayó por 1-2 ante el Nottingham Forest de Oliver Glasner.

Su debut como titular, siete días después, marcó por fin el punto de inflexión. El versátil centrocampista de vocación ofensiva adelantó primero a su equipo y, poco después, asistió en el 2-0 del exjugador cedido por el Bayern Nicolas Jackson ante un Tottenham Hotspur también en crisis. El Villa ganó 3-2 y celebró su primera victoria en la Premier League gracias a Manzambi, el hombre decisivo del partido.

Johan Manzambi: Todo podría haber sido muy diferente

Desde entonces, al vigente campeón de la Liga Europa le van mucho mejor las cosas. También porque el internacional suizo, que acumula 20 partidos con su selección, sumó otros dos goles y dos asistencias. Brilló, entre otros encuentros, con otra actuación sobresaliente en la goleada por 6-0 al Fenerbahçe de Estambul en la Liga de Campeones y marcó el único gol en la victoria liguera por 1-0 sobre el Newcastle United. Precisamente el Newcastle. Porque todo podría haber sido muy diferente.

En verano, el nuevo salvador de los Villans estuvo a punto de acabar en Newcastle, antes de que el histórico club frustrara los planes de las Urracas en la recta final. En el habitual comunicado de prensa, Jochen Saier, directivo del SC Friburgo, habló significativamente de «conversaciones y negociaciones realmente intensas». Una pequeña nota amarga: los ingleses habían derrotado a Manzambi y al Friburgo por 2-0 en la final de la Liga Europa unos dos meses antes.

La llegada al Villa ha sido una fortuna para Manzambi, que ya suma seis participaciones de gol en seis partidos oficiales y se ha ganado el corazón de los aficionados en un tiempo récord. Incluso le han dedicado una canción con la melodía del clásico «Zombie», de The Cranberries. «He’s in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi» resuena estos días por Villa Park y Birmingham. El propio Manzambi, sin embargo, no se dio cuenta al principio de ese homenaje. «Si soy sincero, no oí nada en el campo», reveló recientemente a Blick. Fue un vídeo de Instagram el que se lo descubrió: «Me hizo muy feliz escucharlo».

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Todos quieren a Johan Manzambi: ¿Provocó incluso una dimisión?

La prensa, además, lo describe como «rápido, habilidoso, inteligente, elegante, impresionante y perfectamente equilibrado». La BBC lo encumbró como uno de los «mayores talentos del fútbol mundial». The Telegraph llegó a especular con que su negativa contribuyó decisivamente a la dimisión del exentrenador del Newcastle Eddie Howe.

Y Jackson, también en gran forma últimamente, elogió su asociación con su nuevo compañero de ataque: «Es un gran jugador. Sigue progresando. Ojalá mejore partido a partido, marque goles y me ayude. Llegará muy lejos y espero que las lesiones lo respeten». Ambos parecen complementarse a la perfección sobre el campo. Tanto que apenas se habló de la prolongada ausencia de otro fichaje hasta su debut, eclipsado la semana pasada por la exhibición de la nueva pareja de ensueño ante el Fenerbahçe de Estambul. Se trata de Leon Goretzka.

El entrenador Unai Emery también está lleno de elogios hacia Manzambi. «Tiene un impacto muy positivo gracias a sus cualidades», dijo el meticuloso técnico español sobre su peligrosísimo pupilo tras el partido contra el Newcastle. Además de su «inteligencia de juego», destacó la «fortaleza física» de Manzambi, «muy importante» para su forma de jugar, «para apoyarnos en defensa y ayudarnos a ganar los duelos en ataque».

Johan Manzambi: ¿Qué gran club ya está interesado?

Son cualidades que Manzambi ya había demostrado de forma impresionante en el Mundial y en el Friburgo. Además, la pasada temporada de la Bundesliga fue el primero en avances de diez metros o más (116), carreras que acabaron en disparo (13) y faltas provocadas (78). Por eso no sorprende que, al parecer, la élite europea se haya fijado en Manzambi desde hace tiempo. Apenas unas semanas después de su llegada, ya se especula con una posible salida.

Rumores vagos ya hay muchos. Al FC Barcelona, sobre todo, se le atribuye un interés concreto. Según informa Marca, el director deportivo Deco ya habría tanteado la posibilidad de fichar a Manzambi el próximo verano. Los medios hablan de un posible precio de 100 millones de euros, una cifra que no sería en absoluto descabellada a la vista de lo pagado por él hace unos meses, de la rápida evolución del mercado de fichajes en los últimos tiempos y de un contrato que se extiende hasta 2031.

Si Manzambi sigue progresando a este ritmo, actuar pronto probablemente no sea mala idea. En cualquier caso, parece tener allanado el camino hacia la élite mundial.

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Johan Manzambi: Datos de rendimiento y estadísticas como profesional

Club/selección nacional Partidos Goles Asistencias SC Friburgo 58 9 11 Aston Villa 6 3 3 Suiza 20 7 3







