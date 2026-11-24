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El Tottenham Hotspur ha asegurado el futuro a largo plazo de Luca Williams-Barnett tras su sensacional primera titularidad en la Premier League, que provocó comparaciones con Lamine Yamal, del Barcelona. El canterano de 18 años ha firmado un nuevo contrato después de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol inglés.

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El gigante del norte de Londres asegura el futuro de su promesa

El Tottenham ha actuado con decisión para proteger a uno de sus activos más valiosos y ha ofrecido a Williams-Barnett un contrato mejorado a largo plazo. El club anunció la noticia el martes y confirmó que el futbolista, seguidor del Tottenham desde niño, ha ampliado su vinculación con la entidad cuando le quedaban 18 meses de su anterior contrato.

Con este movimiento, la directiva garantiza que el joven talento seguirá siendo una pieza fundamental del proyecto que se está construyendo bajo la dirección del entrenador De Zerbi. El nuevo contrato recompensa directamente la rápida progresión del futbolista, que llegó a la cantera procedente del Luton Town en 2018.

Aunque lleva años siendo conocido en el fútbol juvenil, su salto al primer equipo se ha gestionado con cuidado. Después de disputar unos minutos en la Copa de la Liga con 16 años la temporada pasada, el versátil centrocampista ofensivo ha demostrado recientemente que está preparado para afrontar las exigencias físicas y tácticas de jugar cada semana en la máxima categoría.

Un debut de récord que provoca comparaciones con Yamal

Williams-Barnett se dio a conocer entre el gran público durante la victoria del sábado por 2-0 ante el Ipswich Town. En su primera titularidad en la Premier League, solo necesitó 15 minutos para marcar y se convirtió en el goleador más joven del Tottenham en la competición desde que Gareth Bale lo lograra en 2007.

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No se quedó ahí: más tarde dio una asistencia decisiva a Dominic Solanke para ampliar la ventaja. Así completó una actuación que le valió el reconocimiento como mejor jugador del partido y una atronadora ovación en pie de la afición local cuando abandonó el campo.

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Su actuación causó tal impresión que De Zerbi no dudó en comparar al internacional sub-19 con Inglaterra con la joven estrella del Barcelona Lamine Yamal. "Soy optimista al respecto porque tiene mucha confianza. Conoce todas sus cualidades, pero creo que tiene una familia muy buena y eso es crucial para este tipo de jugador", explicó De Zerbi a The media.

De Zerbi confía en la joya de la cantera

Getty Images

La confianza de De Zerbi en el jugador ya era evidente antes del inicio del partido del sábado, cuando pidió a los veteranos que apoyaran al debutante. El entrenador explicó: "Cuando comuniqué el once inicial a los jugadores, les dije: 'Recordad vuestro primer partido, vuestro debut, y ayudad mañana al chico, porque es uno de los nuestros y, si juega bien, tendremos más posibilidades de ganar el partido'".

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El futbolista de 18 años estuvo a la altura de la ocasión y justificó tanto la confianza del cuerpo técnico como la decisión del club de acelerar las negociaciones de su nuevo contrato.

Con su futuro ya resuelto, se espera que Williams-Barnett tenga un papel importante mientras el Tottenham afronta un apretado calendario de partidos en invierno. Su capacidad para jugar en distintas posiciones de ataque ofrece flexibilidad táctica a De Zerbi, mientras que sus cifras de récord apuntan a que posee la eficacia de cara a portería necesaria al máximo nivel.