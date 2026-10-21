Dos récords cayeron cuando Johan Manzambi fichó por el Aston Villa en verano. El club de la Premier League pagó 60 millones de euros más variables al conjunto de Brisgovia. Manzambi se convirtió así en el fichaje más caro de los Villans y en la venta más cara del Friburgo.

Un precio que había justificado tanto en el SC Friburgo (siete goles y nueve asistencias en 47 partidos oficiales) como, poco antes, en el Mundial. El futbolista, que ya tiene 21 años, marcó tres goles y dio dos asistencias en la fase final disputada en Estados Unidos, Canadá y México, inicialmente como suplente, y contribuyó de forma decisiva a que la selección suiza alcanzara la fase eliminatoria. Por eso fue aún más dolorosa su ausencia en octavos de final contra Colombia (4-3 en la tanda de penaltis) y en la eliminación en cuartos frente a la vigente campeona, Argentina (1-3 tras la prórroga): la joven estrella no pudo jugar con Suiza debido a una contusión en la rodilla.

La lesión acabó siendo más persistente de lo que se pensó en un principio. Manzambi se perdió el inicio de temporada, que el Villa, para colmo, arrancó de la peor manera: solo sumó un punto en sus tres primeros partidos de liga. En su regreso, tras entrar en los minutos finales, la joven estrella tuvo que sufrir de cerca otra derrota de su nuevo equipo: un 1-2 ante el Nottingham Forest de Oliver Glasner.

Su debut como titular, siete días después, marcó por fin el punto de inflexión. El versátil centrocampista de vocación ofensiva abrió el marcador y, poco después, asistió a Nicolas Jackson, excedido del Bayern, para el 2-0 ante un Tottenham Hotspur que también atravesaba una crisis. El Villa ganó 3-2 y celebró, gracias a un decisivo Manzambi, su primera victoria en la Premier League.

Johan Manzambi: todo podría haber sido muy diferente

Desde entonces, al vigente campeón de la Europa League le va mucho mejor. También porque el internacional suizo, que suma 20 partidos con su selección, añadió otros dos goles y dos asistencias. Destacó, entre otras actuaciones, en otra exhibición durante la contundente victoria por 6-0 ante el Fenerbahce Estambul en la Champions League y marcó el único gol del triunfo liguero por 1-0 sobre el Newcastle United. Precisamente el Newcastle. Porque todo podría haber sido muy diferente.

En verano, el nuevo salvador de los Villans estuvo a punto de acabar en Newcastle, antes de que el histórico club frustrara los planes de los Magpies en la recta final. En el habitual comunicado de prensa, Jochen Saier, directivo del SC, habló significativamente de «conversaciones y negociaciones realmente intensas». La pequeña nota amarga: los ingleses habían derrotado a Manzambi y al Friburgo por 2-0 en la final de la Europa League unos dos meses antes.

Para Manzambi, el desenlace fue una suerte. Ahora acumula seis participaciones de gol en seis partidos oficiales y se ha ganado el cariño de la afición en tiempo récord. Incluso le han dedicado una canción propia con la melodía del clásico «Zombie», de The Cranberries. «He‘s in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi» resuena estos días por Villa Park y Birmingham. El propio Manzambi, sin embargo, ni siquiera se dio cuenta al principio de ese homenaje. «Si soy sincero, no oí nada en el campo», reveló recientemente a Blick. Fue un vídeo de Instagram lo que le hizo descubrirlo: «Me hizo muy feliz escucharlo».

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Todos quieren a Johan Manzambi: ¿provocó incluso una dimisión?

La prensa, además, lo describe como «rápido, habilidoso, inteligente, elegante, impresionante y perfectamente equilibrado». La BBC lo ensalzó como uno de los «mayores talentos del fútbol mundial». The Telegraph llegó incluso a especular con que su negativa contribuyó de forma decisiva a la dimisión del exentrenador del Newcastle Eddie Howe.

También Jackson, que últimamente atraviesa un gran momento, elogió su entendimiento con su nuevo compañero de ataque: «Es un gran jugador. Sigue mejorando. Ojalá mejore partido a partido, marque goles y me ayude. Llegará muy lejos y espero que las lesiones lo respeten». Ambos parecen complementarse a la perfección sobre el campo. Tanto es así que la prolongada ausencia de otro fichaje apenas fue tema de conversación hasta su debut, eclipsado por la exhibición de la nueva pareja ideal ante el Fenerbahce Estambul la semana pasada. Se trata de Leon Goretzka.

El entrenador Unai Emery también está encantado con Manzambi. «Tiene un impacto muy positivo gracias a sus cualidades», dijo el meticuloso técnico español sobre su peligrosísimo pupilo tras el partido contra el Newcastle. Además de su «inteligencia de juego», elogió la «fortaleza física» de Manzambi, «muy importante» para su forma de jugar, «para apoyarnos en defensa y ayudarnos a ganar los duelos en ataque».

Johan Manzambi: ¿qué gran club ya está interesado?

Son cualidades que Manzambi ya había demostrado de forma impresionante en el Mundial y en el Friburgo. Además, la pasada temporada de la Bundesliga fue el primero en avances de diez metros o más (116), carreras que terminaron en un disparo (13) y faltas provocadas (78). Por eso no sorprende que, al parecer, la élite europea lleve tiempo pendiente de Manzambi. Apenas unas semanas después de su llegada, ya se especula con una posible salida.

Los rumores poco concretos ya abundan. El interés más firme se atribuye al FC Barcelona. Según informa Marca, el director deportivo Deco ya habría tanteado a Manzambi y estaría estudiando la posibilidad de ficharlo el próximo verano. Los medios hablan de un posible precio de 100 millones de euros, una cifra que no sería en absoluto descabellada teniendo en cuenta lo pagado por él hace pocos meses, la evolución reciente del vertiginoso mercado de fichajes y su contrato, vigente hasta 2031.

Si Manzambi sigue progresando a este ritmo, actuar pronto probablemente no sea mala idea. En cualquier caso, el camino hacia la élite mundial parece despejado.

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Johan Manzambi: cifras y estadísticas como profesional

Club/selección Partidos Goles Asistencias SC Friburgo 58 9 11 Aston Villa 6 3 3 Suiza 20 7 3







