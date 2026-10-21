Dos récords cayeron cuando Johan Manzambi fichó por el Aston Villa en verano. El club de la Premier League pagó 60 millones de euros más primas al equipo de Brisgovia. Manzambi se convirtió así en el fichaje más caro de los Villans y en la venta más cara del Friburgo.

Un precio que había justificado tanto en el SC Friburgo (siete goles y nueve asistencias en 47 partidos oficiales) como, poco antes, en el Mundial. El futbolista, que ya tiene 21 años, marcó tres goles y dio dos asistencias, inicialmente como suplente, en la fase final disputada en Estados Unidos, Canadá y México y contribuyó de manera decisiva a que la selección suiza alcanzara las eliminatorias. Por eso resultó aún más dolorosa su ausencia: el joven talento se perdió por una contusión en la rodilla los octavos de final contra Colombia (4-3 en la tanda de penaltis) y la eliminación en cuartos ante la vigente campeona, Argentina (1-3 tras la prórroga).

La lesión acabó siendo más persistente de lo que se pensaba. Manzambi se perdió el inicio de temporada, que el Villa, para colmo, afrontó de forma desastrosa. Solo sumó un punto en sus tres primeros partidos de liga. En su regreso, tras entrar en los últimos minutos, el joven tuvo que presenciar de cerca otra derrota de su nuevo equipo: un 1-2 ante el Nottingham Forest de Oliver Glasner.

Su debut como titular, siete días después, marcó por fin un punto de inflexión. El versátil centrocampista de vocación ofensiva abrió el marcador y, poco después, asistió a Nicolas Jackson, que estuvo cedido en el Bayern, para el 2-0 ante un Tottenham Hotspur que también atravesaba una crisis. El Villa ganó 3-2 y celebró, gracias a Manzambi, decisivo en el partido, su primera victoria en la Premier League.

Johan Manzambi: todo podría haber sido muy distinto

Desde entonces, las cosas le van mucho mejor al vigente campeón de la Europa League. El internacional suizo, que suma 20 partidos con su selección, añadió otros dos goles y dos asistencias. Brilló, entre otras ocasiones, con otra actuación sobresaliente en la goleada por 6-0 al Fenerbahçe de Estambul en la Champions League y marcó el único gol del 1-0 liguero ante el Newcastle United. Precisamente ante el Newcastle. Porque todo podría haber sido muy distinto.

En verano, el nuevo ídolo de los Villans estuvo a punto de acabar en Newcastle, antes de que el histórico club frustrara los planes de los Magpies en la recta final. En el habitual comunicado de prensa, Jochen Saier, directivo del SC, habló de «conversaciones y negociaciones realmente intensas». La pequeña nota amarga: los ingleses habían derrotado a Manzambi y al Friburgo por 2-0 en la final de la Europa League unos dos meses antes.

Fue un golpe de suerte para Manzambi, que ahora suma seis participaciones de gol en seis partidos oficiales y se ha ganado el cariño de la afición en tiempo récord. Incluso le han dedicado una canción con la melodía del clásico «Zombie», de The Cranberries. «He‘s in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi», resuena estos días por Villa Park y Birmingham. Sin embargo, el propio Manzambi ni siquiera se dio cuenta al principio de aquel homenaje. «Si soy sincero, no oí nada en el campo», reveló recientemente a Blick. Fue un vídeo de Instagram lo que se lo hizo saber: «Me hizo muy feliz escucharlo».

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Todos adoran a Johan Manzambi: ¿provocó incluso una dimisión?

La prensa, además, lo describe como «rápido, habilidoso, inteligente, elegante, impresionante y perfectamente equilibrado». La BBC lo encumbró como uno de los «mayores talentos del fútbol mundial». The Telegraph llegó incluso a especular con que su negativa contribuyó decisivamente a la dimisión de Eddie Howe, exentrenador del Newcastle.

Y Jackson, también en un gran momento de forma, se deshizo en elogios al hablar de su conexión con su nuevo compañero de ataque: «Es un gran jugador. Todavía sigue progresando. Ojalá mejore partido a partido, marque goles y me ayude. Llegará muy lejos y espero que las lesiones lo respeten». Ambos parecen complementarse a la perfección sobre el césped. Tanto es así que la prolongada ausencia de otro fichaje apenas fue tema de conversación hasta su debut, eclipsado por la exhibición de la nueva pareja de ensueño ante el Fenerbahçe de Estambul la semana pasada. Se trata de Leon Goretzka.

El entrenador Unai Emery también está lleno de elogios para Manzambi. «Tiene un impacto muy positivo gracias a sus cualidades», dijo el meticuloso técnico español sobre su peligroso pupilo tras el partido contra el Newcastle. Además de su «inteligencia de juego», elogió la «fortaleza física» de Manzambi, que consideró «muy importante» para su forma de jugar, «para ayudarnos en defensa y a ganar los duelos en ataque».

Johan Manzambi: ¿qué gran club ya está interesado?

Son cualidades que Manzambi ya había demostrado de forma impresionante en el Mundial y en el Friburgo. Además, la pasada temporada de la Bundesliga acabó primero en avances de diez metros o más (116), carreras que terminaron en disparo (13) y faltas provocadas (78). No sorprende, por tanto, que la élite europea ya se haya fijado en él. Apenas unas semanas después de su llegada, ya se especula con una posible salida.

Los rumores poco concretos ya abundan. El interés más firme se atribuye, sobre todo, al FC Barcelona. Según informa Marca, el director deportivo Deco ya habría tanteado a Manzambi y estaría estudiando la posibilidad de ficharlo el próximo verano. Los medios hablan de un posible precio de 100 millones de euros, una cifra que no sería en absoluto descabellada teniendo en cuenta el coste de su traspaso hace pocos meses, la reciente evolución del mercado de fichajes y un contrato vigente hasta 2031.

Si la progresión de Manzambi mantiene este ritmo vertiginoso, actuar pronto probablemente no sea una mala idea. En cualquier caso, parece tener allanado el camino hacia la élite mundial.

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Johan Manzambi: trayectoria y estadísticas como profesional

Club/selección nacional Partidos Goles Asistencias SC Friburgo 58 9 11 Aston Villa 6 3 3 Suiza 20 7 3







