El protagonista pierde los estribos ante la cámara y arremete contra François Letexier tras el emocionante partido del Mundial entre Argentina y Egipto

Egipto se siente robado tras la increíble remontada de Argentina en el Mundial. Durante mucho tiempo, Egipto parecía encaminarse hacia la victoria, pero en los últimos minutos todo se torció. El árbitro François Letexier desempeñó un papel discutible en ello.

El VAR anuló un gol de Mostafa Ziko, quien luego marcó el 0-2. En el descuento, Letexier no invalidó el 3-2 de Argentina y estalló la indignación egipcia.

«Jugamos de forma fantástica contra el actual campeón del mundo. Pero el árbitro, François Letexier, se mostró claramente parcial desde el primer momento del partido», se quejó Mostafa Ziko en nombre de toda la selección al término del encuentro. «Intentó frenarnos constantemente y quiso silenciarnos en el campo».

«La verdadera victoria es nuestra», insiste Ziko. «Que Dios nos ayude. Felicito a Argentina y al árbitro por su victoria».

A pesar de felicitar a Argentina, no acepta la derrota: «El árbitro no fue imparcial; es una injusticia. Desde el inicio anuló el esfuerzo de todo un país».

«Es inaceptable quedar eliminados así tras ganar 2-0. El Mundial está amañado. Alá nos basta», concluyó.

En Argentina, en cambio, reinó el alivio. El seleccionador Lionel Scaloni, abrumado por la emoción, no atendió a la prensa, mientras que el héroe del partido, Enzo Fernández, reconoció haber «esperado tres años» por ese momento.