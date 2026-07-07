El protagonista del incidente de Vinicius... ¿Por qué temen los argentinos al árbitro del partido de Egipto en el Mundial?

El árbitro francés François Litxer afrontará un desafío de alto riesgo al pitar el inicio del duelo Egipto-Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

Su designación ya genera debate en Argentina, con acusaciones de falta de imparcialidad.

Cada decisión del francés, elegido mejor árbitro del mundo en 2024, será examinada bajo la lupa de la rivalidad con Francia tras la final de 2022 y el temor argentino a un nuevo escenario «favoritismo arbitral» que, en su opinión, ha acompañado a la selección de su país desde el inicio del torneo.

«No queremos a un francés», se quejaron.

Tras el anuncio de la FIFA, las redes argentinas ardieron. Un aficionado escribió en la cuenta de la Federación: «¿No podemos pedir un árbitro más imparcial?».

Otro añadió: «¡Quieren robarnos! No debemos permitir que un francés dirija a nuestra selección».

Estas críticas llegan pese a que Litxer arbitrará su tercer partido en el Mundial, tras dirigir con éxito Costa de Marfil-Ecuador (1-0) y Cabo Verde-Arabia Saudí (0-0) en la fase de grupos.

Estas críticas se suman a la tensión que vive el colegiado, especialmente porque la Albiceleste ha sido protagonista de varias decisiones arbitrales polémicas desde el inicio del torneo. Destacan una entrada violenta de Lionel Messi ante Argelia sin revisión ni sanción, un penalti dudoso ante Austria concedido tras revisar el VAR y solo tres minutos de descuento ante Cabo Verde cuando el rival buscaba el empate.

Leitexer responde: «Mi objetivo es la imparcialidad… y la victoria no siempre va de la mano de ella»

Ante estas presiones, Litxer ya había anticipado la polémica con unas declaraciones a RMC Sport en mayo sobre su filosofía al arbitrar los grandes partidos:

«Mi objetivo es tomar las decisiones correctas y garantizar que el partido se desarrolle en buenas condiciones, respetando la integridad deportiva. En cuanto a los jugadores, su objetivo es ganar. Y, a veces, la victoria no siempre va de la mano de la integridad deportiva. Por eso, nuestros objetivos pueden entrar en conflicto».

Y añadió que la clave para aceptar las decisiones es entenderlas: «Si se entiende la decisión, se aceptará. Eso es casi seguro. Requiere un trabajo técnico minucioso, una gestión eficaz, educación, saber escuchar y, a veces, empatía».

Una situación anterior en la Liga de Campeones con un jugador argentino

Litxer, elogiado por gestionar el incidente entre Vinícius y Prestiani la temporada pasada, no deja nada al azar. Reveló que ensaya sus discursos para árbitros y público mediante el nuevo sistema de megafonía: «Me imagino de forma sistemática el comunicado que podría tener que pronunciar en el campo. Esta preparación me permite ser lo más claro posible».

Le asistirán sus colaboradores de confianza Cyril Mougnier y Mehdi Rahmouni, con quienes lleva más de diez años trabajando, además del noruego Espen Eskas como cuarto árbitro e Isaac Bashievkin en la sala del VAR.