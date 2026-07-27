Slavko Vincic ha puesto fin a su carrera. El árbitro esloveno, que dirigió la final del Mundial, ha pitado su último partido en el fútbol profesional, según informa la federación eslovena de fútbol.

Vincic ha decidido retirarse como árbitro a los 46 años. Tras pitar la final del Mundial, tiene la sensación de que ya lo ha logrado todo.

El esloveno ya arbitró en 2022 la final de la Europa League entre Eintracht Frankfurt y Rangers FC, y en 2024 llevó por buen camino la final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

La semana pasada fue, por tanto, el árbitro en Nueva Jersey, donde se disputó la final del Mundial. El colegiado mostró además una tarjeta roja a Enzo Fernández en el duelo entre España y Argentina.

Esa no fue la única decisión de Vincic de la que se habló después del partido. El esloveno también anuló un gol de Nico Williams, porque Mikel Merino habría pisado el dedo del pie de Nicolás Otamendi.

Además, dejó sin castigo algunas entradas temerarias de Alexis Mac Allister. Por otro lado, Argentina estaba furiosa con Vincic. Se firmó masivamente una petición para repetir el partido.