El sc Heerenveen sumó este sábado por la noche tres puntos con más dificultades de las previstas en su visita al ADO Den Haag. El equipo dirigido por Robin Veldman ganó 2-3 en un partido espectacular en el que Jacob Trenskow fue protagonista con dos goles. El conjunto de Frisia parecía encaminado hacia una victoria cómoda, pero tuvo que emplearse a fondo tras los dos tantos del suplente Nigel Thomas.

Bajo unas condiciones meteorológicas adversas, el Heerenveen comenzó bien el partido en La Haya. Los visitantes fueron el equipo más peligroso en los primeros minutos y vieron cómo un disparo de Maxence Rivera era bloqueado accidentalmente por su compañero Ringo Meerveld. El ADO también se hizo notar, pero el portero Bernt Klaverboer evitó que su equipo empezara por detrás en el marcador con una gran parada ante un remate de Juho Kilo.

A los 24 minutos, el Heerenveen se adelantó merecidamente. Nolhan Courtens atravesó el centro del campo y cedió el balón a Rivera, que envió un centro preciso desde la banda izquierda. Trenskow se anticipó a su marcador, Gregoire Waem, y marcó el 0-1 a bocajarro.

Después, el Heerenveen tuvo ocasiones suficientes para ampliar su ventaja antes del descanso. Un gran pase de Meerveld dejó a Courtens solo ante el portero Kilian Nikièma, pero el belga de 19 años remató sin fuerza y el balón se marchó fuera. Dylan Vente también dispuso de una gran oportunidad, pero Jonas Jensen-Abbew evitó el segundo gol visitante con un bloqueo decisivo.

Seis minutos después del descanso, el Heerenveen volvió a marcar. Oliver Braude encontró a Meerveld, que tuvo todo el espacio necesario para disparar y mandó el balón con fuerza al techo de la portería: 0-2. Fue una inyección de moral para el centrocampista ofensivo, que había regresado al once titular por la ausencia de Levi Smans.

Sin embargo, los visitantes apenas pudieron disfrutar de su cómoda ventaja. El entrenador del ADO, Robin Peter, dio entrada a Nigel Thomas, y el delantero necesitó menos de un minuto para dejar su huella en el partido. Klaverboer no logró controlar un disparo de Daryl van Mieghem y Thomas aprovechó el rechace con una acrobática media chilena: 1-2.

El gol que recortaba distancias cambió por completo el partido. El ADO obligó al Heerenveen a replegarse y dispuso de varias ocasiones para empatar, entre ellas oportunidades de Milan Hokke, Jalen Hawkins y Evan Rottier. Justo cuando peor lo pasaban los visitantes, Trenskow volvió a aparecer: en el minuto 66 remató con contundencia un centro raso de Rivera para poner el 1-3.

El partido parecía sentenciado, pero el ADO no se rindió. En el minuto 72, un centro raso de Rottier superó a Klaverboer y Thomas empujó el balón con facilidad en el segundo palo para marcar su segundo gol: 2-3. El Heerenveen tuvo que temer por el empate en los últimos minutos, pero resistió y acabó llevándose los tres puntos de La Haya.