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Gerry Cardinale, máximo responsable de RedBird Capital, ha roto su silencio sobre la situación actual del AC Milan y ha expresado su firme respaldo al entrenador Ruben Amorim. Pese al turbulento inicio de temporada, el propietario estadounidense sigue convencido de que las bases para lograr éxitos a largo plazo están firmemente asentadas en San Siro.

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Cardinale aclara su postura sobre Ruben Amorim

La directiva del Milan ha salido al paso de los rumores sobre la continuidad de Amorim, y el propietario, Cardinale, ha expresado su pleno apoyo al técnico portugués. Tras un verano de cambios importantes, el Milan ha atravesado una racha irregular que ha suscitado dudas fuera del club sobre el rumbo del proyecto. Sin embargo, Cardinale ha intervenido para dejar claro que la confianza interna en los métodos de Amorim sigue siendo tan alta como el día en que fue nombrado para dirigir al club en una nueva era.

Al hablar con franqueza sobre la situación del entrenador, el fundador de RedBird subrayó que el club no busca soluciones a corto plazo, sino un camino sostenible hacia la cima del fútbol europeo. «Tengo plena confianza en él. Al final de Top Gun, “mi” película, hay una gran frase: “No voy a abandonar a mi compañero de vuelo”, dice Tom Cruise. Y yo no voy a abandonar a Ruben. Su puesto no corre ningún peligro. Estaré a su lado. No cometeré los errores de los últimos años. Es mi entrenador y seguiremos trabajando juntos hasta que consigamos dar el salto», declaró Cardinale a La Gazzetta dello Sport.

El Scudetto sigue siendo el principal objetivo

Pese a que actualmente va por detrás de los equipos que marcan el ritmo en la clasificación de la Serie A, Cardinale se niega a rebajar sus expectativas para esta temporada. El empresario estadounidense descartó que este pueda ser un año de transición para el club y reafirmó su ambición de devolver el título de liga al Milan. Considera que la competitividad de la liga es una oportunidad, no un obstáculo, y cree que la plantilla tiene suficiente profundidad para competir.

«Es totalmente posible, al 100 %. Y lo digo sin querer parecer arrogante. Me levanto cada mañana esperando que se abra una pequeña oportunidad: que el Inter empiece a empatar en lugar de ganar y que nosotros encadenemos una serie de victorias. Ganar es lo único que me importa, pero vayamos partido a partido, recortando distancias con los que tenemos por delante, jornada tras jornada», afirmó Cardinale con rotundidad.

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Un nuevo estadio para competir con los gigantes financieros

Más allá del terreno de juego, el proyecto del «Generali Stadium» sigue siendo una prioridad para RedBird. Cardinale considera que un nuevo San Siro es un hito fundamental para que tanto el club como el fútbol italiano puedan competir con el poderío económico de la Premier League.

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«Es un proyecto en el que llevamos trabajando cuatro años, una prioridad. El nuevo San Siro es un hito clave para Italia, un país donde parecía imposible construir nuevas instalaciones. Tenemos que encontrar la manera de devolver la Serie A al nivel que le corresponde. Porque una Serie A más fuerte también significa un Milan más fuerte», explicó.

«La única manera de competir con la Premier League es empezar a transformar nuestro perfil económico. Creo que un club como el Milan y sus aficionados merecen unas instalaciones de esta calidad. Este estadio demuestra hasta qué punto todo esto es importante para mí y para RedBird. Estamos haciendo todo lo posible por volver a lo más alto. El hito alcanzado con el estadio es importante, pero para mí no hay ningún estadio en el mundo que valga tanto como una victoria en un derbi contra el Inter».

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Cardinale lanza una contundente advertencia antes del derbi de Milán

De cara al próximo derbi, Cardinale habló del rival, el Inter, con respeto, pero también con un intenso espíritu competitivo. Reconoció la fortaleza de la organización del Inter, aunque insistió en que la distancia se puede reducir. El objetivo sigue siendo el título de liga, una meta que considera totalmente realista si el Milan logra encadenar victorias mientras espera que su rival tropiece.

«No será fácil y nadie nos regalará nada. Sé muy bien lo que está en juego mañana y sé lo fuertes que son. Y tengo muchas ganas de que llegue el derbi. Estoy entusiasmado», Cardinal