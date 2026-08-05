El empresario estadounidense Ben Harburg, propietario del club saudí Al-Kholood, se burló del fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah por el Trabzonspor turco.

El Trabzonspor había anunciado este miércoles el fichaje oficial de Mohamed Salah, cerrando así una de las operaciones más destacadas del mercado de fichajes de este verano.





Salah abandonó el Liverpool al término de la pasada temporada, tras 9 años en Anfield, repletos de logros individuales y colectivos.

Muchos esperaban el nuevo paso de Salah, ante las previsiones de un traspaso a la liga saudí, y especialmente al Al-Ittihad, que intentó ficharlo según numerosas informaciones periodísticas.

Sin embargo, Salah decidió su destino con un traspaso a la liga turca, concretamente al Trabzonspor, para iniciar un nuevo capítulo en su carrera deportiva.

Sobre esta operación, Ben Harburg comentó a través de su cuenta oficial en «X»: «Se fue a la liga adecuada. La liga profesional saudí no es el lugar idóneo para pasar unas vacaciones de retiro».















