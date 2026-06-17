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El programa de entrenamiento de la selección holandesa en el Mundial, muy criticado: «Koeman no se da cuenta de que...»

Holanda

El fisiólogo del esfuerzo Raymond Verheijen critica el programa de entrenamiento de la selección holandesa, según revela Mike Verweij en el pódcast «Kick-off» de De Telegraaf.

El martes Oranje tuvo día libre y no acudió al campo de entrenamiento. Para Verheijen eso es lógico: «Dos días tras el partido es el peor momento para hacer esfuerzo físico».

«Los futbolistas realizan un esfuerzo intermitente, muy distinto al de los ciclistas, y sufren más daños musculares», cita Verweij.

Solo para quienes llevan mucho sin jugar no tiene sentido. En la fase de grupos hay seis días entre partidos, tiempo suficiente para ponerlos a punto”, prosigue Verweij.

«La víspera del partido contra Japón se trabaja menos; el día del partido no hay entrenamiento; al siguiente, los suplentes juegan partidos cortos, pero si les das libre el día posterior, esos jugadores, como Justin Kluivert y Memphis Depay, entrenarán solo tres de nueve», añade.

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«Eso no beneficia a Kluivert y Depay. Verheijen duda que Koeman entienda que debe usar estos días para ponerlos en forma», concluye Verweij.

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