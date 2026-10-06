¿El principio del fin? El primer gran movimiento oficial contra Infantino sacude los pasillos de la FIFA

La Federación Noruega de Fútbol presentó dos denuncias oficiales contra Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), exigiendo la apertura de una investigación sobre tres asuntos relacionados con decisiones y medidas adoptadas por el organismo internacional durante el último periodo.

Según lo recogido en ambas denuncias, presentadas por Noruega ante los comités de Ética y de Cumplimiento de la FIFA, los asuntos están relacionados con la concesión del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, el levantamiento de la polémica sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial 2026, además de las medidas vinculadas al proyecto "FIFA Forward" y la propuesta de vender parte de los derechos del Mundial a fondos de inversión.

El paso se produce en el marco de la postura de Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega, considerada una de las principales críticas de la forma en que Infantino dirige la FIFA, que durante el verano había pedido su dimisión, señalando la pérdida de confianza en su liderazgo, a raíz del asunto de la venta de parte de los derechos de organización del Mundial.

Noruega exige a los comités de Ética y de Cumplimiento que examinen el grado de cumplimiento por parte de Infantino de los procedimientos y normativas vigentes en los tres asuntos, y que determinen si las decisiones o movimientos objeto de las denuncias implican una extralimitación de competencias o un abuso de poder.

Las denuncias revisten una importancia especial al representar el primer movimiento oficial de una federación nacional contra el presidente de la FIFA de esta forma, mientras se espera que ambos comités estudien los expedientes y determinen las medidas pertinentes al respecto.

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La escalada noruega llega pocos días antes de la reunión del Consejo de la FIFA, prevista para el 15 de octubre en la ciudad suiza de Zúrich, donde se espera que Infantino presida la próxima reunión de su órgano directivo.