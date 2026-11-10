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La etapa de Michael Carrick en el Manchester United parece estar llegando a su fin. Los Red Devils están a punto de cambiar de entrenador una vez más.

Según informa The Athletic, se espera que el club, 20 veces campeón de Inglaterra, se separe de su técnico durante el próximo parón de selecciones. Aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva, internamente ya se estaría debatiendo con qué candidato continuar después.

Dentro de solo doce días, cuando el Manchester United visite al Liverpool en su próximo partido oficial de la Premier League, podría haber un nuevo entrenador en el banquillo. Según The Athletic, el actual seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, es el principal candidato para suceder a Carrick.

Además, Eddie Howe, exentrenador del Newcastle United, y el exseleccionador alemán Julian Nagelsmann seguirían contando con admiradores dentro del club. En cambio, otros candidatos como Didier Deschamps (sin equipo), Unai Emery (Aston Villa) o Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) habrían rechazado a los Red Devils, según diversos medios.

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El propio Carrick había descartado dimitir el pasado fin de semana, después del espectacular y alocado empate 4-4 ante el Aston Villa, en el que el Manchester United rescató un punto gracias a dos goles en el último minuto.

Getty Images

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Sin embargo, el técnico de 45 años, que asumió el mando del United a principios de año tras la destitución de Ruben Amorim y lo llevó a la Champions League después de sumar doce victorias en sus primeros 17 partidos, está contra las cuerdas.

Desde el parón de verano, las cosas no marchan nada bien en el plano deportivo. Tras diez jornadas de la Premier League, solo ha conseguido una victoria. Después del peor inicio de la historia del club, el equipo ocupa actualmente un puesto de descenso con apenas ocho puntos. Las plazas europeas han quedado muy lejos.

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El equipo no gana en la Premier League desde mediados de agosto. Desde entonces, ha acumulado cinco empates y tres derrotas. Al menos, en la Champions League logró frenar recientemente su caída: tras dos derrotas consecutivas, la semana pasada consiguió una celebrada victoria por 3-2 ante la AS Roma.