El principal asesor de Infantino anuncia su dimisión y revela los detalles de una propuesta para vender el Mundial

Una crisis sin precedentes ha estallado en los pasillos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), después de que Carlos Cordeiro, uno de los asesores más cercanos al presidente Gianni Infantino, anunciara su dimisión inmediata en protesta por lo que describió como "el escandaloso plan para vender la Copa del Mundo", en un movimiento que ha aumentado el aislamiento de Infantino y ha profundizado la indignación mundial hacia el polémico plan.

La dimisión llegó como reacción directa a la propuesta de crear una empresa filial de la FIFA denominada "FIFA Forward" para supervisar la Copa del Mundo, y abrir la puerta a inversiones privadas para comprar participaciones permanentes en el torneo más caro del mundo, un plan que Cordeiro consideró como "hipotecar el futuro del fútbol sin una justificación convincente".

La dimisión de Cordeiro representa el golpe más fuerte hasta el momento para Infantino, y pone en jaque el futuro de "FIFA Forward" y el plan de privatización de la Copa del Mundo, en medio de un rechazo colectivo de las confederaciones continentales más importantes y una amenaza explícita de boicot al torneo.

Rechazo continental y amenaza de boicot

La indignación no se limitó a los despachos ejecutivos. Inglaterra, junto con todos los países de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), anunciaron su boicot a los torneos futuros si se aprueba el acuerdo, y rápidamente se les sumaron la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática, con la emisión de comunicados de rechazo tajantes, en un consenso poco habitual que acorrala al presidente de la FIFA.

"Un mal acuerdo para el fútbol"

En un comunicado mordaz recogido por Sky News, Cordeiro, expresidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos y exvicepresidente de la junta directiva de "Goldman Sachs", dijo: "Como asesor de alto nivel del presidente de la FIFA, exbanquero y amante del fútbol toda mi vida, no puedo quedarme callado mientras la FIFA estudia vender una participación en la Copa del Mundo".

Y añadió: "No tuve ningún papel en esta propuesta, y me opongo firmemente a ella. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro del deporte a largo plazo".

"La FIFA no necesita dinero"

Cordeiro rebatió las justificaciones del plan con cifras, afirmando que "la FIFA posee recursos económicos enormes, miles de millones de dólares en reservas, y no tiene deudas. El propio presidente señaló unos ingresos de 15.000 millones de dólares entre 2022 y 2026. Si las federaciones necesitan una inversión adicional para desarrollar el deporte, la FIFA ya tiene la capacidad de proporcionarla con sus recursos actuales".

Y agregó: "Vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.200 millones de dólares es algo ilógico. Este éxito económico no fue casualidad, sino el fruto de los esfuerzos de profesionales que rompieron los récords comerciales de la FIFA. Que ahora se nos pida creer que necesitamos inversores externos para lograr un mayor valor... rechazo este planteamiento".

Infantino se aferra y el salario de un millón semanal

Pese a la tormenta, Gianni Infantino se compromete a seguir adelante con sus planes. "The Sun" reveló que el acuerdo propuesto incluye que el ambicioso presidente de la FIFA reciba un salario de un millón de libras esterlinas a la semana, lo que ha aumentado la intensidad de las críticas que lo acusan de anteponer sus intereses personales al interés del deporte.