El joven defensa alemán Mikael Baza, de 16 años, ha llegado al Barcelona procedente del Hamburgo, y firmará un contrato que se extiende hasta 2029 con el Barça.

El Barcelona planea desarrollarlo en la academia de La Masia antes de su incorporación al primer equipo.

El Barcelona ha alcanzado un acuerdo definitivo con el Hamburgo para la incorporación de Baza, el joven defensa alemán de 16 años que es considerado uno de los talentos defensivos más destacados de su generación.

Florian Plettenberg, periodista de "Sky Sport", informó de que el acuerdo se ha completado y de que el jugador se unirá oficialmente a las filas del Barcelona.

Según Plettenberg, está previsto que el reconocimiento médico y la firma del contrato se realicen mañana martes. Baza se comprometerá a permanecer en el Barcelona hasta 2029.

Este movimiento se enmarca en la estrategia del club de incorporar jóvenes talentos prometedores. El plan para Baza contempla, en principio, continuar su desarrollo dentro de la estructura de la academia juvenil, jugando con el Barcelona Atlètic y con el equipo juvenil (sub-19), con la posibilidad de llegar finalmente al primer equipo.

Baza es un defensa central de 16 años que ha atraído la atención de numerosos clubes gracias a sus cualidades y su potencial.

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Su incorporación se enmarca en la búsqueda del Barcelona de un joven defensa central zurdo, con capacidad para jugar con el primer equipo en el futuro.

El club catalán ya había puesto la vista en el jugador durante el actual periodo de fichajes. De hecho, su nombre apareció entre las opciones que estudió el director deportivo Deco para reforzar esa posición tras la salida de Álvaro Cortés del club.

Y ahora, según Plettenberg, el Barcelona ha logrado avanzar y cerrar el acuerdo con el Hamburgo.

Baza también mantiene una relación familiar con uno de los defensas más destacados del fútbol alemán: es primo de Jonathan Tah, jugador de la selección alemana y actual jugador del Bayern Munich.

Y aunque Baza no supera los dieciséis años y aún tiene un largo camino por recorrer en su desarrollo, el club catalán ya ha decidido contratarlo hasta 2029.

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