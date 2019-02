El primer problema de Matías Fernández en Colombia

Como flamante refuerzo de Junior, Mati no podrá contar con una indumentaria clásica.

En Colo Colo, jugando Copa Libertadores, Matías Fernández fue conocido en América Latina como que "el 14 de los blancos es un crack", debido al relato de la transmisión del torneo para Sudamérica.

Por eso es que de ahí en más el dorsal 14 lo ha acompañado en gran parte de su carrera, siendo un símbolo para el mediocampista chileno. Hasta en la Selección chilena Matigol ha portado la misma camiseta.

Sin embargo en su llegada a Colombia deberá buscar una alternativa, ya que el volante de los Tiburones Leonardo Pico, indicó que no está dispuesto a ceder su tricota.

"Siempre he usado el número 14. Hasta ahora no me han dicho nada (desde el club), no sé qué vaya a pasar cuando llegue (Fernández)", comentó el jugador a Caracol Radio, por lo que Matías Fernández estaría a las puertas de jugar con un número inedito en su carrera.